Sjå meg i auga, Europa!

Ein kan ikkje anna enn å skamma seg over vår unnvikande haldning til desse menneskeskjebnane.

«Vil Noreg og Europa snart sjå dei desperate flyktningane i auga og seie at sjølvsagt skal me hjelpa?» spør innsendaren. Foto: ELIAS MARCOU / REUTERS / NTB

Dag Sele Førstekandidat for Partiet Sentrum i Hordaland

Nyleg arrangerte frivillige frå Morialeiren ein demonstrasjon med den talande tittelen «Europe, look me in the eyes!», der me vart utfordra til å sjå flyktningane i auga. Det vart ein svært tankevekkande dag.

Morialeiren er omtalt som den verste flyktningleiren i Europa. Det er Hellas som har ansvaret for leiren, men det moralske ansvaret ligg vel så mykje på resten av Europa, som betaler Hellas for å «ta seg av problemet». Svært mange europeiske land vender dermed både blinde auge og døve øyre til situasjonen.

Og Noreg har i denne situasjonen absolutt ingenting å rosa seg over. Som eitt av dei landa som verkeleg har ressursar, plass og trong for arbeidskraft, kan ein ikkje anna enn å skamma seg over vår unnvikande haldning til desse menneskeskjebnane. Det er difor med all mogeleg rett aksjonistane utfordrar oss til å sjå flyktningane i auga.

«Sjølvsagt skal me hjelpa – ikkje så lite som me må, men så mykje som me kan!» skriv Dag Sele. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Partiet Sentrum ønskjer å ta imot langt fleire flyktningar enn Noreg gjer i dag, også i solidaritet med andre mottakarland. Me utfordrar difor særleg dei store partia som har vore bremseklossane i desse sakene.

I tillegg utfordrar me regjeringspartia Venstre og KrF, som me veit langt på veg er einige med oss i sak, men låst av regjeringa. Og dei har rett i at det i dag ikkje er fleirtal på Stortinget for ein meir human flyktningpolitikk. Men av og til handlar politikk om meir enn å få fleirtal for saker. Av og til handlar det om å stå på rett side av historia.

Morialeiren etter at delar av han brann ned hausten 2020. Foto: VASSILIS TRIANDAFYLLOU / NTB

For det er altså ikkje berre flyktningane me skal kunna sjå i auga. Me skal også kunna sjå etterkomarane våre i auga når dei spør kva som var bidraget vårt i denne kritiske situasjonen i europeisk historie.

Me har frå historia fleire eksempel der me no i ettertid undrar oss over kvifor heile nasjonar aksepterte det som hende, utan å reagera. Vil etterkomarane våre sitja i historietimane og undra seg over korleis heile nasjonar kunne venda ryggen til dei menneskelege tragediane som vedvarande skjedde i og rundt Middelhavet?

Eller vil Noreg og Europa snart sjå dei desperate flyktningane i auga og seie at sjølvsagt skal me hjelpa – ikkje så lite som me må, men så mykje som me kan! Me må framleis håpa.