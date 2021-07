La alle taxiselskap kjøre pasientreiser

Slik man har valgt å løse transporten, går det sterkt utover kvaliteten og sikkerheten til pasientene.

Sykehusene burde ha egne kjørekontor som samordnet og koordinerte pasientreiser, mener innsenderen. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Kenneth Sveen Tidligere taxisjåfør

Jeg kjørte taxi i 17 år. Og selv om det begynner å bli noen år siden, så kjenner jeg problemstillingen godt. Transporten settes ut på anbud, hvor laveste pris får kjøringen. Prisen settes så lavt at flere seriøse selskaper ikke kan levere tilbud, mens noen vil vurdere det som at man tross alt er sikret en inntjening.

Sett bort fra at dette rammer store deler av taxinæringen, la oss se på hva det betyr for pasientene. Man skal hjem fra en slitsom dag med behandling. Så vil man ha taxi hjem og bestiller slik man skal. Utenfor døren ser man 20 taxier stå i kø for å få kjøreoppdrag, men disse tilhører feil selskap.

Kenneth Sveen kjørte selv taxi i 17 år og reagerer på hvordan ordningen med pasientreiser fungerer. Foto: Privat

En time senere får man endelig tildelt en bil, som skal plukke opp et par andre pasienter rundt om på sykehusområdet. Vel hjemme er man utslitt og har alt begynt å kvi seg til neste tur. Løsningen blir da gjerne å heller ringe et familiemedlem eller å ta regningen selv ved å benytte et annet taxiselskap.

Dette er en kynisk måte å få ned transportkostnadene på, ved å la den syke selv ta regningen! Det finnes egentlig bare en forsvarlig løsning på problemet, og det er å gi lik tilgang til alle taxiselskapene til å utføre slik transport. Siden pris varierer fra selskap til selskap, må det derfor settes en pris som ligger innenfor snittet av disse.

Det vil uansett være fullt mulig å løse dette forsvarlig ved å ha et kjørekontor på sykehusene, som samkjører der det er forsvarlig, med tanke på strekning og ventetid. Løses det på denne måten vil man garantert oppleve bedre tjenester og mer fornøyde reisende. Det bør være hensikten med slik transport, ikke å skjære til beinet ved å tilby dårligst mulig tilbud.

Selv om det er ett spesifikt selskap som får klager i disse dager, så vil det være feil å gi eksklusiv rett til transport, uansett hvilket selskap som får kjøringen.