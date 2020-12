Vi vil også beholde mangfoldet

Uten folk er det ikke grunnlag for drift.

Kjedene i Bergen sentrum er avhengige av de små, lokale aktørene, mener Johan-Petter Raa, som driver to McDonald’s-restauranter i byen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Johan-Petter Raa Franchisetaker McDonald’s Torgalmenningen og Bryggesporen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Koronakrisen har rammet aktørene i sentrum av Bergen hardt. Bysentrum består av et stort mangfold av restauranter og butikker som sammen gir besøkende en god opplevelse.

Når de besøkende holder seg hjemme og omsetningen faller, er mange bekymret for skjebnen til de små og lokale butikkene og serveringsstedene som nå sliter med å overleve koronakrisen.

Vi støtter helhjertet opp under engasjementet for å forhindre at lokale aktører ikke må stenge dørene for godt. McDonald’s har vært i sentrum siden 90-tallet og ser viktigheten av å ha et sted hvor det er stort mangfold. Dette blir skapt av dem som bor i byen, de som besøker oss og alle som driver barer, restauranter, butikker og andre spennende aktiviteter. Mangfold skapes av menneskene.

Les også Trond Ole Paulsen: – Du må ta vare på byen din. Da tar du også vare på deg selv.

Dette gjelder også for McDonald’s. Selv om vi representerer en stor kjede, eies restaurantene av meg som franchisetaker. Det er jeg som sitter med ansvaret for driften av restaurantene og hverdagen til 130 som jobber i disse to restaurantene.

Når koronakrisen treffer oss med full tyngde, skiller den ikke på om du er en kjederestaurant eller lokal aktør. Hvis gjestene ikke kommer eller du ikke kan ha åpent, blir konsekvensens store og dagene utfordrende.

Koronatiden har lært oss viktigheten av at vi står sammen og hjelper hverandre. Vi er helt avhengige av de små, lokale aktørene. Vi har ingenting å tjene på at en eneste uavhengig butikk legger ned. Om folk går mindre ut på byen, handler mindre i sentrum og kulturlivet stenger ned, så har det dramatiske konsekvenser også for oss. McDonald’s er helt avhengig av å være nært folk. Uten folk er det ikke grunnlag for drift.

Aksjonistene som i helgen ville gjøre folk oppmerksomme på de små, uavhengige butikkene, skremte med at McDonald’s og andre kjeder vil overta. Men også hamburgerkjeden vil bevare de lokale butikkene, ifølge Johan-Petter Raa. Foto: Reidun Drægebø

Les også Sandviken-mann: – Bergen er ikke lenger «byen mellom de syv fjell»

Dette er også viktig for våre ansatte. De fleste som jobber hos oss, bor i nabolaget og representerer mangfoldet i bydelen. Dette er lokale, unge mennesker som elsker byen sin like mye som alle andre.

Som lokal restaurantdriver er jeg opptatt av nærmiljøet vårt. Vi støtter kampanjen for de små og uavhengige butikkene, og oppfordrer alle til å legge mest mulig av julehandelen sin der.

Blir de sultne etter handelen, håper vi at de besøker en av restaurantene eller kafeene som ligger i Bergen sentrum. Det er mange å velge mellom, og slik skal vi også ha det i fremtiden.

Med ønske om en trygg og lokal julehandel.