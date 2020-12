Scenenekt er beskyttelse

Vi bør kreve mer av mektige politiske aktører.

USAs tidligere sikkerhetsrådgiver, John Bolton (bildet), møter Hellas’ tidligere finansminister, Yanis Varoufakis, i Holbergdebatten. Det har skapt reaksjoner. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Ole Sandmo Kommunikasjonsrådgiver, Holbergprisens sekretariat

Holbergprisen og UiB får i BT 03.12 kritikk av Thor Olav Iversen for å gi en talerstol til John Bolton under Holbergdebatten 05.12. Bolton møter Yanis Varoufakis for å diskutere global stablilitet.

Holbergdebatten møtte også kritikk da Julian Assange deltok i 2017. Daværende styreleder Sigmund Grønmo svarte at målet er å få frem ulike synspunkter om viktige samfunnsspørsmål, og at kontroversielle deltakere ikke trenger å være et problem. Dette prinsippet er fortsatt bærende for Holbergdebatten.

Iversen skriver: «I samband med prisutdelinga har det frå 2016 blitt arrangert ein Holbergdebatt». Dette er ikke riktig. Holbergdebatten må skilles fra Holbergprisens prisvinner-relaterte og primære aktiviteter, som hovedsakelig foregår under Holberguken i juni.

Vi baserer oss ikke på en tankegang om «no-platforming». Det betyr imidlertid ikke at vi ville ha invitert hvem som helst.

«Det er ikke vår oppgave som arrangør å felle noen dom over deltakerne», skriver Ole Sandmo. Foto: Holbergprisen

Til årets debatt kommer to omdiskuterte personer fra hver sin side av det politiske spekter. De har vært sentrale politikk-utformere i henholdsvis USA og Hellas, og de har begge påvirket utsiktene til stabilitet i en global ulvetid. Dette er første gang de møtes og får anledning til å utfordre hverandre. Bolton er også aktuell med sin kritiske bok om Trump-administrasjonen.

Bolton deltar ikke for å motta noen pris. Som arrangører er det heller ikke vår oppgave å uttrykke enighet eller uenighet med debattantenes synspunkter.

Tre andre parter har imidlertid en viktig oppgave som kritikere: Det er Boltons mot-debattant, Varoufakis; den høyt kompetente moderatoren, Scott Gates – og ikke minst: seerne, som får 40 minutter til å stille kritiske spørsmål. Vi oppfordrer alle til å gjøre dette.

Scenenekt er beskyttelse og ikke en gangbar strategi for et universitet. Vi bør kreve mer av mektige politiske aktører.

