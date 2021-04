Hvorfor koker vannet i kjelen?

Den vitenskapelige beskrivelsen svarer ikke på hvorfor vannet koker, bare på hva som får vannet til å koke, skriver Kristian Øgaard. Foto: Shutterstock / NTB

Vi trenger vitenskapen. Men den er ikke nok.

Kristian Øgaard Prest og daglig leder i organisasjonen Acta - barn og unge i Normisjon

Hvorfor koker vannet i kjelen på kjøkkenet mitt? Jeg har induksjonstopp, så svaret på hva som får vannet til å koke, handler noe om elektriske spoler, magnetfelt og vekselstrøm. Det er et vitenskapelig svar, og det er selvsagt helt riktig.

Men det er ikke hele svaret. Denne vitenskapelige beskrivelsen svarer ikke egentlig på hvorfor vannet koker, bare på hva som får vannet til å koke. Det sier med andre ord ingenting om hensikt, vilje eller verdi. Svaret på hvorfor vannet koker, er såre enkelt: Jeg skal desinfisere smokkene til min datter. Det er hensikten. Og den hensikten kan ikke det vitenskapelige svaret si noe om.

Kristian Øgaard er prest og daglig leder i organisasjonen Acta – barn og unge i Normisjon. Foto: Privat

Lars Alm hevder i sitt innlegg 22. april at religion er overtro, og at den vitenskapelige metode med observasjoner og tester har erstattet religionen som metode for å finne sannheten. Jeg er ikke uenig med Alm i at denne vitenskapelige metoden lærer oss sammenhenger i og kunnskap om den verden vi lever i. Slik er det selvsagt.

Det er imidlertid to problemer med Alms resonnement: Det ene er at han kun forholder seg til det i verden som kan måles. Men er ikke verden mer enn det? Hva med kjærlighet, kunst og skjønnhet? Eller etikk, juss og filosofi? Er det slik å forstå at Alm mener at det som ikke kan settes på en formel, det som ikke kan observeres og noteres i tall, ikke har noe meningsfullt å gi til livet? Alm ser ut til å ta til orde for en slags logisk positivisme, en vitenskapsteoretisk tradisjon som allerede rundt 1950 forsvant fordi dens egne tilhengere så dens åpenbare svakheter.

Det andre er at han hevder at når religion og vitenskap er to forskjellige ting, må de utelukke hverandre. Hvorfor det? Fotball og vedhogging er også forskjellige ting, men de er neppe gjensidig utelukkende. Som vi ser av eksempelet innledningsvis, gir ikke det vitenskapelige svaret hele svaret. Det sier ingenting om mening, hensikt eller vilje.

For å sette det på spissen, kan vitenskapen (slik Alm ser den) fortelle oss om hvordan verden ble til, men ikke hvorfor verden ble til. Den kan si oss hva som skjer når forelskelsen bruser gjennom kroppen, men ikke noe om hva kjærligheten egentlig er.

Vi trenger vitenskapen. Men den er ikke nok. Vår verden trenger også kjærlighet, håp, etikk og skjønnhet. Noen av oss har funnet alt dette i den kristne tro.