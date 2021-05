Hvis du leser alt og følger disse stegene, kan du vinne debatten.

1

Les hele innlegget/ artikkelen

Illustrasjon: Shutterstock / NTB

Den første fallgruven du vil unngå er å gjøre den dumme feilen som er å ikke lese hele saken. Mange leser det vi kaller for en «clickbait»-overskrift, og kjenner allerede da at de har mange meninger.

Problemet med «clickbait», eller «klikkagn» på norsk, er at det er akkurat det som det høres ut som. Det er der for å lure deg. Det er et agn for å få deg til å klikke eller lure deg til å tro at teksten handler om noe den egentlig ikke gjør.

For eksempel, om overskriften sier «nå skal fullvaksinerte få slippe munnbind» så betyr det ikke nødvendigvis akkurat dette. Trykker du deg inn i artikkelen, står det kanskje «(…) hvis du er fullvaksinert og utendørs, og du ikke befinner deg i en stor folkemengde, trenger du ikke lenger å bruke munnbind». Da er det flaut om du begynner å fortelle (basert på all ekspertisen din) om hvorfor dette er en så dårlig idé, eller om den store urettferdigheten bak dette, når alt du sier, egentlig ikke er relevant. Du vil jo virke smart og reflektert.

Det samme tipset gjelder om det bare er en Facebook-post eller liknende som nevner en mening eller for eksempel et parti eller en kjent person du ikke liker. Pass på at du faktisk leser det som står der. Det er utrolig flaut å begynne å diskutere noe som egentlig ikke handler om det samme.