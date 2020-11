Hjertet mitt blør for deg som er ung nå

Elin Sebjørnsen Lærer i videregående skole

Det er de unges tid. De som skal sverme for han på pulten ved siden av. De som skal grue seg til nytt studium, men møte noen i pausen på første forelesning og avtale en kaffe på Blom, eller en pizza på Kafé Spesial.

Hjertet mitt blør for dem som ikke får kjenne at det er fredag. De som spiser en pakke tyggis på vei hjem, og håper ingen merker lukten. Som våkner neste dag og husker at det var noen der. Noen du kanskje skal møte igjen.

Jeg tenker på henne som ikke får sitte innerst i sofaen på den gørrkjedelige festen hun bare måtte gå på, men som fikk en uforglemmelig kveld, likevel. De venninnene som ikke får rote rundt i hverandres klesskap og sminkesaker og lure på hva de skal ha på seg, mens de gir hverandre poeng for antrekkene og synger høylytt til en gammel låt og skåler i billig vin.

Jeg undres på hvordan det går med de guttene som ikke får sjansen til å få nye kompiser eller å være sammen med de gode, gamle, og på dem som ikke våkner i fremmede senger lenger.

Er du ung, er tre uker lenge. Et halvt koronaår føles som uendelig, to semestre en evighet. Alle vi andre vet hvor verdifull ungdomstiden er, vi vet at den ikke kommer tilbake.

Så, la oss skynde oss, følg alle råd og hold avstand bare litt til, så de unge snart kan få danse videre!