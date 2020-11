Vanskelige veivalg i energipolitikken

Vår oppgave i NVE er å belyse konsekvensene av dem.

«Vi tror det blir bygd en del havvind i Norge de neste årene, og særlig etter 2030», skriver NVE-direktør Kjetil Lund. Foto: Bård Bøe

Kjetil Lund Vassdrags- og energidirektør i NVE

NVEs årlige analyse av kraftmarkedet viser at strømforbruket i Norge øker, drevet av ambisjonen om å elektrifisere samfunnet. Det bidrar til høyere strømpriser, som i sin tur kan bremse elektrifiseringen og etableringen av ny industri. Utbygging av mer kraft vil bidra til lavere strømpriser, men medfører også naturinngrep.

Siden elektrifiseringen av Norge startet med det første vannkraftverket i 1885, har den historiske trenden vært en jevn økning i strømforbruket. Om lag 50 prosent av energibruken i Norge dekkes i dag av elektrisitet. Det er høyere enn i de fleste andre land.

Aller viktigst for utviklingen i den norske strømprisen over tid, er den nordiske og norske kraftbalansen, skriver NVE-direktør Kjetil Lund. Foto: Stig Storheil

Strømforbruket vil trolig fortsette å øke. Det er ambisjoner om å elektrifisere mer av transportsektoren, mer av sokkelen og deler av industrien. I tillegg er det en rekke planer om å etablere ny kraftkrevende næringsvirksomhet, som batterifabrikker, hydrogenproduksjon og datasentre.

Hvor mange av disse planene som blir realisert er usikkert, og vil avhenge blant annet av utviklingen i strømprisene.

I NVEs rapport Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2020 har vi fremskrevet strømprisene til 2040. I vår basisbane vil den gjennomsnittlige strømprisen i Norge øke svakt, fra 38 øre/kWh i 2022 til 41 øre/kWh 2040.

I virkeligheten vil utviklingen i strømprisen avhenge sterkt av hvor mye forbruk og produksjon av kraft vi legger til rette for.

Siden tidlig på 90-tallet har strømprisen i Norge blitt bestemt i et marked, drevet av tilbud og etterspørsel. På kort sikt betyr været mest. Det så vi tydelig i vår, med mye snø i fjellene og rekordlave priser.

Når vi fremover får inn enda mer væravhengig produksjon, som sol- og vindkraft, vil de kortsiktige strømprisene variere enda mer.

På kort sikt betyr været mest for strømprisene. Det så vi tydelig i vår, skriver NVE-direktør Kjetil Lund. Han tror de kortsiktige strømprisene vil variere enda mer i årene fremover. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Samtidig er Norge del av et stadig mer integrert europeisk kraftmarked. Siden det ofte er kull- og gasskraft som balanserer kraftmarkedet i Europa, påvirker prisen også den norske strømprisen. Jo høyere priser på kull og gass, jo høyere strømpris.

Også prisen på klimakvoter påvirker strømprisen. Økte kvotepriser øker kostnadene for kull- og gasskraft, og fører til høyere strømpriser. Vi tror at kvoteprisen vil holde seg høy fremover. Gradvis vil likevel kvoteprisen bety mindre, fordi stadig flere europeiske land faser ut kullkraft.

Prisen på fleksibilitet, som hydrogen og batterier, blir etter hvert viktigere for prisdannelsen i kraftmarkedet.

Det aller viktigste for utviklingen i den norske strømprisen over tid, er den nordiske og norske kraftbalansen. Det bygges for tiden mye vindkraft i de nordiske landene, særlig i Sverige og Finland. Etter 2030 svekkes likevel kraftbalansen i Norden i våre analyser, grunnet økt forbruk og utfasing av gammel kjernekraft i Sverige og Finland.

Også kraftproduksjonen i Norge ligger an til å øke i årene fremover. Ny vannkraft, oppgradering av eksisterende vannkraft og økt tilsig som følge av klimaendringer, øker produksjonen.

Norge har også svært gode vindressurser. Vindkraft på land har et stort potensial, men er politisk kontroversielt. Vi antar at vindkraftutbyggingen på land blir svært moderat de neste årene.

Vindkraft til havs har enda større potensial, men også høyere kostnader. Utbygging av havvind i stor skala vil kreve at utbyggingskostnadene fortsetter å falle sterkt fremover. Vi tror det blir bygd en del havvind i Norge de neste årene, og særlig etter 2030. Norge har ikke like gode solforhold som mange andre land, men vi forventer likevel at solkraft vil vokse også her til lands.

Vi tror også at det norske samfunnet vil bli stadig mer energieffektivt.

– Økt utbygging medfører ofte naturinngrep, men reduserer også strømprisene, skriver Kjetil Lund. Her fra den kontroversielle kraftlinjen fra Sima til Samnanger. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Strømprisen i Norge dannes i et marked, men over tid påvirkes både tilbudet og etterspørselen sterkt av politiske føringer. Den enkelte beslutning om å elektrifisere en oljeplattform eller kjøpe en elbil kan være kommersiell, men den er drevet frem av politisk bestemte ordninger.

Tilsvarende er den enkelte beslutning om å ruste opp et vannkraftverk eller bygge et vindkraftverk kommersiell, men like fullt rammet inn av konsesjonsprosessen og andre politisk bestemte føringer.

I vår langsiktige analyse har vi antatt at ikke alle planer om elektrifisering og ny industri blir realisert. I en egen rapport har vi beskrevet en rekke elektrifiseringstiltak, som til sammen øker strømforbruket i Norge med 23 TWh i 2040.

Våre anslag viser at strømprisen blir 10 øre/kWh høyere enn den ville ha blitt uten disse tiltakene. På den andre siden blir strømprisen 5 øre/kWh lavere, om vi legger til rette for 13 TWh mer vindkraft enn i vår basisbane.

Disse anslagene er selvsagt usikre, men går likevel til kjernen i de veivalgene som ligger foran oss i energipolitikken:

Økt elektrifisering bidrar til økt strømpris, som i sin tur virker tilbake og demper elektrifiseringen og etableringen av ny industri.

Økt utbygging medfører ofte naturinngrep, men reduserer også strømprisene og legger dermed til rette for elektrifisering og ny industri.

Dette er vanskelige og dypt politiske veivalg. NVEs oppgave er ikke å ta stilling til disse veivalgene, men å belyse konsekvensene av dem.