NRKs «Innafor» svikter ungdommen

Dokumentaren hyller en influenser som slurver med merking av reklame.

Den kritiske tilnærmingen er lagt på hyllen i dette NRK-programmet, skriver innsenderne. Foto: Sigrid Winther / NRK

Emilie Blichfeldt, filmskaper, Georg Blichfeldt, statsviter

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ukritisk, skriver Natalie Preminger her i Bergens Tidende om NRKs «Innafor»-dokumentar Influenserne. Hun har rett. «Innafor» hyller en influenser som unnlater å merke fremvisningen av sponsede produkter som reklame.

«Er problemet med uærlige influenserne så stort som jeg tror», undres programleder Vilde Bratland Erikstad, men ønsker ikke et bekreftende svar. Hun er redd for å bli oppfattet som «bitch», og vil ikke «slutte dokumentaren med å være en bitter hater».

Derfor leter hun etter den ærlige influenserensom sier fra til følgerne, når produktanbefalingene er bestilt og betalt reklame.

Emilie Blichfeldt og Georg Blichfeldt Foto: Privat

Les også Natalie Preminger: – NRK går rett i influenserfellen

Redningen ser ut til å komme i form av to kjernesunne tur-influensere. Bratland Erikstad er med dem på tur i vakre Lofoten-fjell. Den ene, Anne Moen, poserer med Bergans produkter. Det tas bilder for Instagram. Moen har reklamekontrakt med Bergans.

«Jeg hadde bare lyst til være sammen med dem. Jeg kunne gjort det samme som dem», sier Bratland Erikstad.

Men det kunne hun ikke. Ikke hvis hun ønsker å være ærlig og lovlydig. Det skal merkes som reklame når influenseren viser bilder som merkevaren «kan kjennes igjen ved og få en markedsføringseffekt av».

Instagramkontoen til Anne Moen har mange umerkede bilder hvor Bergans-logoen er godt synlig, også fra Lofoten-turen.

Les også NRK svarer på kritikk: – «Innafor» unngår influenserfellen

«Innafor» går i influenser-fellen, skriver Preminger og utdyper: «Influenser-bransjen har et effektivt virkemiddel for å unngå å svare for seg: Å kalle all kritikk for personangrep.»

«Innafor» faller for knepet. Men det er fordi den kritiske tilnærmingen allerede er lagt på hyllen. Demonteringen av den kritiske journalistikken er en villet utvikling.

Oppdraget til «Innafor» var å «lage gravejournalistikk som skulle fenge blogg-generasjonen». «Den personlige programleder», som en rollefigur «målgruppen kunne identifisere seg med», ble lansert som det «viktigste nye virkemiddelet».

Strategien gjenkjennes fra influenseren: Den personlige programleder slipper seerne tett innpå seg og deler følelser og privatliv, tilsynelatende uten filter.

NRK stoler ikke på at ungdommen skal fatte interesse for seriøse tema i seg selv. Derfor satser man på å vekke engasjementet gjennom den personlige programleders relasjon til tema.

Programleder betror seg til oss inn i kamera, i såkalte confessionals, et formgrep hentet fra reality-TV. Det skaper en følelse av intimitet. «Vi følger hennes research og reise – hennes refleksjoner og dilemmaer», forklarer NRK.

Les også Johanne Magnus: – Jeg gruer meg til andre sesong av «Innafor»

Reisen må by på spenning, drama, følelser. De fleste programmene er sydd over samme lest. Det introduseres en programleders dilemma som involverer ubehag og sterke følelser. Så løses det hele opp i et katarsis-øyeblikk, gjerne tårevått.

Programleders følelsesbarometer gir oss en pekepinn på hva som er rett og galt, men pilen svinger helst i retning av det som er innenfor hos målgruppen. Den personlige programleder er avhengig av å bli likt.

Programmet slutter med et ullent OK til hele influenser-bransjen, utløst av euforiske naturopplevelser med en influenser som slurver med merking av reklame: «Nei, det er flott (…) Hvis de er 100 prosent ærlige (…) så er det vel jo greit, da.»

Konklusjonen henger ikke på greip. Bratland Erikstad har fått vite hos Forbrukertilsynet at når det gjelder merking av reklame, er bransjen langt fra 100 prosent ærlige.

Når dokumentaren blir som sosiale mediene og reality-TV, har den ikke annet å tilby enn sosiale medier og reality-TV. NRK-plakaten krever at kanalen skal etterstrebe «saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet». Det tjener alle på – også de unge.

Ved å jakte likes, svikter «Innafor» ungdommen.