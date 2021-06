Tolv ting jeg vil savne etter pandemien

Plutselig har vi blitt familier og ikke logistikknutepunkt.

Å ha et ledig sete ved siden av seg på bussen, er blant tingene Tom-Christer Nilsen vil savne fra pandemien. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Tom-Christer Nilsen Stortingsrepresentant, Høyre

Vi er alle lei av korona og gleder oss til det er slutt, men kan det være noe vi kan ta med oss likevel?

Her er tolv ting jeg vil savne etter korona:

1. Køkultur – det måtte en pandemi til for at nordmenn lærte å stø i kø. Fra viftekaos og «hultertilbulteroppåhverandre» til ordentlig på rekke med høflig avstand.

2. Det ledige setet ved siden av som ingen får lov å sette seg på. Kanskje det som skal til for at bussen blir et reelt alternativ.

3. Barnehager som er så flinke med hygiene og kohorter at ikke alle familier får absolutt alle basselusker som lurer i hagen.

4. Boarding på fly i rekkefølge. Hvorfor tenkte ingen på å sende de som skal bakerst i flyet inn først før? Det går jo så mye fortere og så slipper en å klatre over andre.

5. Fly som ankommer 15 minutter før rutetid på grunn av punkt 4.

6. Forbud mot avstigningskappløp i fly. Der er bare en dør ... alle må ut den, og det er ingen forbikjøringsfiler.

7. Håndspritdispensere for bruk før og etter en skal ta på alt andre har tatt på i butikkene og andre steder.

8. Teams, Zoom, Hangout – sparer tid, sparer penger, sparer klima, sparer miljø. Kinderegg +. Hvem ante at det var sånn en kunne få slutt på «ja, jeg hadde egentlig ikke tenkt å si noe» og «jeg er helt enig med siste taler og vil derfor gjenta det han sa» eller «jeg har det ikke så bra hjemme, så nå vil jeg sørge for at dette møtet varer litt lenger». Lite ante vi at disse også skulle fungere som det GPP-filteret («generelt pisspreik», red.anm.) vi har leitet etter hele livet.

9. Matvarer levert rett hjem – litt mindre klemme i tidsklemmen.

10. Å være med familien mer enn man trodde man ville og oppdage at det er bedre enn en kunne drømt om. Plutselig har vi blitt familier og ikke logistikknutepunkt.

11. Å ikke bli syk fordi håndhygienen er blitt så mye bedre. You’ve been Semmelweised!» Det er bare snart 200 år siden vi skjønte det. Ting tar tid.

12. Hjemmekontor på tur – å kunne ta det møtet mens du går en tur eller å kunne gå fra det Teams-møtet og rett ut i skauen for å komme i balanse igjen. Våre Zen-øyeblikk har blitt flere. Og så kan bare ikke akkurat den kollegaen eller sjefen droppe innom kontoret akkurat når du er i flyten.

Tilgjengelig håndsprit er blant tingene stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen vil savne etter korona. Her strategisk utplassert på Stortingets talerstol. Foto: Vidar Ruud / NTB