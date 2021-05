Nei, du har ikke gått ut på dato, Hillestad

La 72-åringer få bidra til at demokratiet går sin gang.

Det er rart det går an å være smittevernoverlege etter fylte 70 år, men ikke valgmedarbeider, skriver innsenderne. Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB

Eivind Nævdal-Bolstad Bystyrerepresentant, Høyre

Karl Strydom Eidesund Nestleder, Bergen Senior Høyre

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Trygve Hillestad mener det er feil at det kun er bergensere mellom 18 og 70 år som kan søke om å bidra til gjennomføringen av valget (BT 26. mai).

Det er Høyre helt enig i, og vi har derfor utfordret byrådet til å øke aldersgrensen for hvem som kan bidra under årets valg. Svaret var begredelig, og det ser ikke ut til at byrådet vil løfte en finger for å endre grensen kommunen har satt.

Det er heldigvis flere i bystyret i Bergen i dag som beviser at man duger, selv om man har bikket 70 år.

Det er også vitterlig ganske paradoksalt at man skal kunne være byens smittevernoverlege når man har fylt 72, men å være valgmedarbeider – nei, da er du for gammel og utdatert!

Eivind Nævdal-Bolstad og Karl Strydom Eidesund Foto: Tuva Åserud / Høyre

I Oslo kommune er de flinkere enn oss i Bergen. Der har man valgt en langt mer fleksibel holdning til hvem som kan bidra som valgmedarbeidere.

Der kan du oppleve å se både 71- og 72-åringer i stemmelokalet i september, og mange av dem har vært valgmedarbeidere i en rekke valg.

De har erfaring og kompetanse som kommunen selvsagt vil benytte seg av. Kommunen finner løsninger, og de aktuelle avlønnes med pensjonistlønn.

Høyre har flere seniorer som har bidratt til å gjennomføre valg i en årrekke i byen, men de blir nå effektivt utestengt i Bergen. Det bør byens ordfører gjøre noe med.

Hun bør åpne opp for at 72-åringer, som er friskere og mer digitale enn noen gang, får bidra til at demokratiet går sin gang i september.