Folk som dette er årsaken til at Bergen er blitt et narkoreir

Tullete sosionomvås gir ikke narkomane et bedre liv.

Dagens situasjon i Vågsbunnen og området rundt Korskirken er uholdbar for alle, mener Trude Hélen Hole.

Trude Helén Hole Forfatter, journalist, sommelier og kunstner

Sosionom Per Lunde Oseng kritiserer meg for å påpeke det innlysende. «Kjøss meg! Vi klarer oss uten slike holdninger», skriver han i BT. Fraværet av argumenter og virkelighetsforståelse er begredelig.

Tilgjengelighet, beliggenhet og marked henger sammen. Norge er nummer tre på listen med flest overdoser, og Bergen er helt i toppen!

Selvsagt må narkomane få hjelp, men å tro på åpne russcener på offentlige og enkelt tilgjengelige plasser – der langere kan operere fritt og barn og ungdom rekrutteres over en lav sko til et liv i rushelvete – er ikke bare naivt, det er å legge til rette for økt narkotikaomsetning med flere narkomane og ødelagte liv i kjølvannet!

Oseng ønsker å høste applaus ved å strø om seg med ord som «stigma, holdninger og kjøss meg!» Men slikt tullete sosionomvås gir ikke narkomane et bedre liv. Dagens situasjon er uholdbar for alle! Narkotika må bort fra Bergens gater!