North Connect bør ikkje byggast

Vi kan under ingen omstende akseptera søknaden om ny kabel for kraftoverføring mellom Noreg og utlandet.

Roald Aga Haug fryktar utflagging av norske industriverksemder dersom det vert opna ein ny kraftkabel mellom Hardanger og Peterhead i Skottland.

Roald Aga Haug Ordførar i Ullensvang kommune

Arbeiderpartiet kjem til å seia nei til søknaden frå NorthConnect KS om å få bygd ein 1400 MW utanlandskabel frå Sima i Hardanger til Skottland. Dette er forankra i tidlegare vedtak og i regjeringserklæringa.

Såleis vert truleg handsaminga i departementet ein definitiv stopp for søknaden. Alt anna er uakseptabelt.

OVER HAVET: Den planlagde kraftkabelen har kablingspunkt i Simadalen i Eidfjord og Peterhead i Storbritannia.

Den omstridde kabelen frå Eidfjord til Skottland, vil føra til auka prissmitte. Den ville blitt kostbar for store og små straumkundar. Ei eventuell utflagging av norske industriverksemder basert på rein og fornybar norsk vasskraft, til land med lågare klima- og miljøkrav, vil vera elendig industripolitikk for Norge.

Med erfaringane med dei siste store utanlandskablane frå Sør-Norge, kan vi slå fast at kablane medfører stor prissmitte. Og i dag bidreg til sterk auke i straumprisane.

I dag er det kabelkapasitet tilsvarande den halve norske årsproduksjonen. På toppen går kablane med størst kapasitet frå prisområda i Sør-Norge. Dei to nyaste kablane til Storbritannia og Tyskland burde heller ikkje vore bygd. Risikoen var for stor, og i dag ser vi resultata.

Vi eksporterer lite av årskapasiteten, men importerer den høge prisen. Dei store energiaktørane, som har vore premissleverandørar for kablane, har tent grovt på tiltaket.

Ikkje fordi dei eksporterer så enormt med kraft, men fordi dei får heva straumprisen for sine eksisterande norske kundar. Det må vera den beste forretningsideen nokonsinne – for kraftselskapa!

Dei får kundane til å betala for ein kraftinfrastruktur som medfører at dei same kundane betaler og gjev kraftselskapa langt høgare inntekter.