«Jeg har ingenting å skjule»

Hvis overvåking skal foregå, bør den avgrenses til konkrete formål.

Norske myndigheter, her representert ved justis- og forsvarsministeren, vil øke overvåkingen på internett.

Jonas Lund-Tønnesen Bergenser og doktorgradsstipendiat, UiO

Tidligere denne uken fortalte Bergens Tidende at norske myndigheter nok en gang ønsker å utvide overvåkingen av borgerne i landet.

Et ofte brukt argument i møte med innføring av statlig overvåking er «jeg har ingenting å skjule, og de som har noe å skjule, bør jo bli overvåket».

Dette er en vanlig misforståelse rundt personvern. Det er lite trolig at noen ikke har noe å skjule. De fleste har brutt loven på et tidspunkt, gjort noe umoralsk eller i det minste tenkt tanker som ikke er i tråd med hva som er gjengs i samfunnet. Den russiske forfatteren Aleksandr Solzjenitsyn sa noe slikt som at «alle er skyldig i noe eller har noe å skjule, man må bare lete lenge nok for å finne ut av hva det er». Intensivert overvåking fra staten kan finne ut av hva dette er.

Når man sier at man ikke har noe å skjule, så sier man at det er greit for myndighetene å gå inn i privatlivet til alle sine medborgere, noe som potensielt kan ødelegge deres liv. For eksempel er de som kjemper for en bedre verden, ofte i mindretall, uansett om det er aktivister eller intellektuelle. I tillegg er sårbare grupper som eldre, fattige og flyktninger de som er mest utsatt for å ikke å kunne gjøre personlige tiltak som styrker deres personvern.

«Jeg har ingenting å skjule» er derfor egentlig «jeg bryr meg ikke, så lenge det ikke skjer med meg».

Det alle som omfavner dette argumentet, bør bekymre seg over, er bruken av data og informasjon til andre formål enn det de er samlet inn for. Hvem vet hvordan informasjon kan brukes og misbrukes i fremtiden? Har man meninger som avviker fra partilinjen, eller som er eller ikke er såkalt «woke», kan det trolig få konsekvenser. Bare fantasien setter grenser.

Vi vet også at datalekkasjer skjer hele tiden, og det er ingen grunn til at det ikke kan skje hos norske myndigheter. Personlige data om norske borgere, deres atferd og bevegelser kan komme på avveie til aktører som ikke nødvendigvis har de samme formål som norske myndigheter. Hvis overvåking skal foregå, bør det derfor rettferdiggjøres grundig og avgrenses til konkrete formål.

Du har kanskje ingenting å skjule, men du har mye å tape.