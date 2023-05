Bybanen til Åsane er til stor nytte for hele Bergens befolkning

I sommer kan vi juble for byggestart i 2024, tror vi.

Når Bybanen til Åsane er ferdig, vil det bli opp mot 90 færre busser i timen i sentrum, skriver innsenderne.

Nils Øyvind Hansen Åsabu

Terje Oseberg Askeland Åsabu

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.

Bybanen i Bergen gir svært mange fordeler. Det er derfor våre politikere har besluttet at Bybanen skal være ryggraden i vår kollektivsystem. Den neste etappen som står for tur er bybane til Åsane.

Det vi mener har vært underkommunisert, er at en bybane til Åsane ikke bare skal betjene folkene som bor mellom sentrum og Åsane, men at hele Bergens befolkning vil få kjempefordeler av banen.

Om det bygges bane som går gjennom hele sentrum, så vil det være mulig å nær doble kapasiteten for banene til Fana og Fyllingsdalen. Det er på grunn av plasskrevende vendesystemer.

I rushtiden er kapasiteten allerede sprengt og folk står som sild i tønne. Med en kraftig økning av kapasiteten vil mange flere bli fristet til å la bilen stå og reise på en komfortabel, effektiv og miljøvennlig måte. Det igjen vil føre til færre biler i et overbelastet sentrum. Det må jo være ønskelig for alle?

Terje Oseberg Askeland (t.v) og Nils Øyvind Hansen bor begge i Åsane og ser frem til at Bybanen skal komme til bydelen.

Når Bybanen til Åsane er ferdig, vil det bli opp mot 90 færre busser i timen i sentrum. I dag er sentrum av vår vakre og historisk by tidvis en stor trafikkterminal. Å få fjernet mange av disse bussene må jo være en stor ønskedrøm for sentrumsbeboerne.

De kan umulig være klar over disse kjempepositive konsekvensene? Men om de leser dette, så bør man jo forvente at disse også skal kreve at byggingen av bybane til Åsane skal komme i gang.

Når det kommer færre busser fra Åsane, bør det jo være kapasitet for noen flere busser fra Laksevåg og Loddefjord? Om det er behov for det, vil det være mulig å gi Bergen vest et enda bedre kollektivtilbud uten å overkjøre sentrumsbeboerne.

Konklusjonen er at samtlige i Bergens befolkning vil ha fordeler av en bybane til Åsane. Vi håper de vil komme på barrikadene og fortelle politikerne hva de ønsker seg. Det er politikerne som bestemmer, men det er vi borgere som stemmer på dem.

Les også Gerd Margrete Tjeldlåt: «Høgre ser berre problem. Ap prøver å manifestere fram pengar.»

Hva vil vi at Bergen sentrum skal være? Noen mener at det skal være godt tilrettelagt for bilen, og at det er stedet man reiser til om man skal kjøpe ny vaskemaskin. Vi har inntrykk av at de som mener slikt, stort sett er født før 1980, for slik har det jo alltid vært.

De som er født senere, må tenke på langtidskonsekvensene av miljø og klimaødeleggelsene, og mener i større grad at sentrum skal være et menneskevennlig sted hvor man kan oppdra sine barn på en trygg og god måte. Vi tror sistnevnte kommer til å få rett.

Slik mener kommunens planleggere at Bybanen langs Bryggen vil se ut.

Det positive oppi alt dette er at det foreligger en reguleringsplan for Bybanen som er helt uten innsigelser. Vi vet også at det er flertall i bystyret for den.

Det eneste som gjenstår, er å få finansieringen på plass. Det kommer til å gå smertefritt. Når byråden reiser til Oslo i juni, regner vi med at regjeringen vil si: Bybanen er Norges viktigste prosjekt når det gjelder klima, miljø og kollektivtransport akkurat nå, så selvsagt skal vi være med. Vi dekker 70 prosent av kostnadene, slik vi ble enige om i Hurdalsplattformen.

Les også Bybane til Åsane eller T-banetunnel i Oslo?

Om de av en eller annen uforståelig grunn velger å ikke gjøre det, så viser de at klima og miljø kun er symbolpolitikk. De mener egentlig ingenting med det. Det betyr at vi andre heller ikke trenger å gjøre det, for ingenting nytter når vi ikke har politikerne med på laget.

Det kan jo bli ganske deilig å slippe all denne søppelsorteringen og den dårlige samvittigheten vi har på grunn av de dårlige klimavalgene vi tar.

Men egentlig regner vi med at vi i løpet av sommeren har grunn til å heise flaggene til topps og rope: Hurra for byggestart i 2024! Hurra for Bybanen!