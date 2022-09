Hvordan kan vi la oss underholde av et VM som dette?

Jeg kommer til å behandle mesterskapet som om det ikke eksisterer. Jeg håper flere gjør det samme.

«Vi kan bare tenke oss hvor tøft og kjipt det må ha vært for alle disse menneskene», skriver innsenderen om arbeiderne som har bygget VM-stadioner. På bildet: Lusail Stadion i 2019.

Gjert Moldestad Tidligere talsperson for Norsk Supporterallianse og engasjert fotballsupporter

Om litt over to måneder skal millioner av mennesker glede seg over klodens største idrettsarrangement, fotball-VM i Qatar.

Jeg håper vi tør å slå av TV-en vår både hjemme og på sportspuber.

Fotball-VM, som alltid spilles om sommeren, er flyttet til vinteren på grunn av den ekstreme varmen i Qatar. Men at det ble flyttet, er bare en av skandalene tilknyttet VM. Det er rart hva man får til om man har penger nok. Qatars store pengesekk har blitt brukt til å kjøpe et VM.

Og mens Qatar fikk bygget det de trengte for å avholde VM, døde tusenvis, og enda fler reiste hjem uten penger og med ødelagt helse.

«Skal jeg se på VM? Nei, det har jeg rett og slett ikke mage til», skriver Gjert Moldestad.

I Qatar drev de knapt med fotball da de bestemte seg for å sikre seg VM. De var heller ikke skodd for et så stort arrangement da de kjøpte mesterskapet. Derfor måtte infrastruktur, stadioner og hoteller på plass.

Løsningen ble å bruke verdens fattigste arbeidere til å gjøre jobben. De kunne hentes fra vanskeligstilte land og stues inn i elendige bo- og arbeidsforhold. Der ventet lange arbeidsdager i steikende sol, ekstrajobb på fritiden for å sikre seg litt mat og drikke, og netter på en tynn madrass på bakken i et rom med veldig mange andre mennesker. Alt i ekstrem varme og langt unna venner og familie. Vi kan bare tenke oss hvor tøft og kjipt det må ha vært for alle disse menneskene.

Men det er rart hva man kan gå med på når man er blant dem som har det jævligst i verden og øyner et håp om å få inn litt penger til seg selv og familien sin. Akkurat det vet de i Qatar som hentet disse menneskene og som behandlet menneskene deretter.

Slaveri er den rette betegnelsen.

Skal jeg se på VM? Nei, det har jeg rett og slett ikke mage til.

Da er utenkelig for meg å glede meg over et hat trick av Ronaldo eller brassespark fra Neymar når jeg vet hvilke ofre som ligger bak Qatar-VM. Og når jeg vet hvor ødeleggende dette mesterskapet er for fotballen. De skulle aldri hatt VM, sier mange. De har rett.

Derfor kommer jeg til å behandle mesterskapet på akkurat den måten – som om det ikke eksisterer. Jeg håper flere gjør det samme. For det er faktisk utenkelig å se et eneste sekund av et VM som eksisterer på slike premisser.

Men jeg frykter at Qatar får det akkurat som de vil. Jeg frykter at milliardene de har brukt på korrupsjon, tribuner, motorveier og hotell, blir vellykket. De kjøpte dette mesterskapet for en grunn må vi huske.

De ønsker å gi hele verden et rosenrødt bilde av landet sitt. Qatar ønsker å få deg og meg til å reise dit. De vil ha oss til å se forbi den brutale sannheten.

Nemlig et land som er skyldig i at tusenvis av mennesker har dødd. Et land som har behandlet mennesker som søppel og slaver. Et land som driter i menneskers rettigheter, pressefrihet, minoriteter, kvinner og rettferdighet.

Innsenderen frykter at Qatar lykkes i å male et rosenrødt bilde av landet sitt. 9. september ble første kamp spilt på et VM-stadion, Lusail Stadion.

Når de arrangerer VM, vil de at vi skal se bort ifra menneskerettighetsbruddene. De vil heller at vi gleder oss over fine pasninger.

De vil ikke at vi skal bry oss om at kvinner er mindre verdt. Nei, du må nyte et lekkert straffespark i semifinalen.

De vil ikke at vi skal tenke på at LHBT-befolkningen risikerer år i fengsel for sin kjærlighet der nede, men at vi er mer opptatt av ti poeng i «Fantasy» for de to målene til Lewandowski.

Men jeg synes vi skal sette foten ned. Jeg synes vi skal slå av TV-en både hjemme og på puber. Jeg synes vi skal vise at et mesterskap som finner sted under slike skammelige rammer, er et mesterskap vi ikke ser på.

I stedet for at store folkemengder samles på Kontraskjæret og fotballpuber for å se på VM, håper jeg at pubene viser oss noe annet. Våger de det, så bør vi stille opp for dem. Tenk om stampuben vår sa: «Dette gidder vi ikke å vise. Vi viser VM fra 86 eller 90 i stedet for slave-VM».

En slik pub hadde jeg hyllet. Et slikt sted ville jeg gått på for å se fotball. Og jeg kjenner mange som vil tenke det samme. Jeg kjenner mange som ikke vil se et eneste minutt av Qatar-VM.

Det finnes lite som er gøyere enn et fotball-VM, men det finnes ting som er viktigere! Jeg synes at vi som er glad i fotball, skal stå for akkurat det. Og jeg håper at pubene her i Bergen og Norge ellers har mot til å si nei til et VM bygd på slaveri, korrupsjon og dødsfall.

Skal verden og fotballen bli bedre, må vi våge å sette en strek og si at nå er det nok.