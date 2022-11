Dette var synet som møtte meg på studenthybelen

Hos studentsamskipnaden Sammen har det vært liten hjelp å få.

Slik så det ut i dusjen og i gangen da innsenderen flyttet inn i et kollektiv på Nygårdshøyden. Senere er soppen i dusjtaket blitt malt over, men dusjen er fremdeles stengt.

Tiril Hagen Andersen Student, Bergen

For ikke mer enn tre måneder siden flyttet jeg ut hjemmefra og inn på en studenthybel. Veien fra innflytningsdag til i dag har vært en gjennomgående kamp.

Å flytte hjemmefra for å starte å studere var noe jeg hadde gledet meg sårt til, endelig skulle jeg stå på egne bein. Jeg hadde skaffet meg studenthybel midt i sentrum gjennom studentsamskipnaden i Bergen, og alt så ut til å bli bra.

Dessverre var lykken kortvarig. Da jeg ankom Bergen og studenthybelen, var det ikke vasket ut av leiligheten eller ryddet ut av skap. Den ene dusjen hadde dessuten sopp i taket og manglet både dusjhode, dusjslange og lys i taket. På rommet mitt manglet sengen jeg hadde blitt lovet, og internettet fungerte ikke. I tillegg har det lekket fra kjøleskapet siden vi kom.

Tiril Hagen Andersen (20) er frustrert over manglende hjelp fra studentsamskipnaden Sammen.

Likevel er det ikke tilstanden leiligheten var i da jeg ankom, som jeg reagerer mest på – selv om også dette absolutt burde vært bedre – men heller hvor lite velvilje det har vært for å hjelpe.

Det virker som at samme hvor jeg går og hvem jeg snakker med, er det aldri de som har ansvaret, aldri noen som kan hjelpe. Gang på gang har jeg blitt sendt videre til noen «som sikkert kan hjelpe» meg, bare for å få beskjed om at heller ikke vedkommende er riktig person å kontakte.

Det er nesten sånn at jeg har snakket mer med sentralbordet hos Sammen Studentsamskipnad enn det jeg har snakket med noen andre. Likevel har det ikke hjulpet noe særlig. De fleste av problemene er her fortsatt, og jeg har ikke peiling på hvem jeg skal kontakte for å få løst dem.

De mange samtalene ender som regel med at jeg får beskjed om å sende inn en henvendelse på «Min Side», som i utgangspunktet er en god løsning. Poenget faller derimot litt bort når man kan måtte vente i opptil flere uker før henvendelsen blir behandlet.

For meg har alle problemene jeg har møtt på med boligen min, og utfordringene jeg har hatt med å løse dem, vært med på å gjøre det krevende å nyte resten av studenttilværelsen til det fulleste. Problemene med hybelen ligger alltid og surrer i bakhodet.

«Hva om hele kjøkkengulvet er vått fordi kjøleskapet lekker igjen? Hva hvis det dukker opp et nytt problem som jeg må melde inn? Og hva om jeg ikke får svar på henvendelsene jeg allerede har sendt inn?»

Av og til virker det som studentsamskipnaden vender det blinde øye til problemene jeg har, og for meg som ny student i ny by omringet av nye mennesker, har det vært en krevende opplevelse. Det siste jeg trengte, var å bli stående i det som føltes som en endeløs kamp mot et system, som i bunn og grunn er til for å hjelpe.

Forstå meg rett, dette leserinnlegget er ikke for å kjefte på noen. Jeg synes det er kjempebra at det finnes studentboliger til en billig penge for fattige studenter. Jeg skulle bare ønske det var mulig å bli hørt når man sier ifra og trenger hjelp.

For er det egentlig et fungerende system når man gang på gang opplever at man ikke får hjelp av dem som er der for å hjelpe deg?

Sammen svarer:

Kjære student.

Så trist å høre om den kjipe opplevelsen du fikk da du flyttet inn. Slik skal det virkelig ikke være, og det beklager vi. Når du flytter til en ny by, skal du ikke måtte bruke tid på å bekymre deg for om kjøleskapet lekker, men bruke tiden på å bli kjent med byen, studiekameratene dine og alt det kjekke studentlivet har å tilby.

Vi er helt enig i at «Min side» funksjonene til boligportalen vår ikke er gode nok. I dag må dere studenter selv logge dere inn, både for å registrere skade og lese hvorvidt skaden har blitt utbedret, og det er ikke mulighet for å sette på varsel om henvendelsen har blitt besvart. Mangelen på varslinger er noe vi ønsker å gjøre noe med i arbeidet med nye nettsider.

Dusjrommet du refererer til, var avstengt for studentene, derfor var dusjslange, dusjhode og lys koblet fra for å forhindre bruk. Vi arbeider for tiden på med å rehabilitere dusjrommene i hele bygget, og regner med å være ferdig innen jul. Vi tar til oss tilbakemeldingene dine om at det er vanskelig å komme i kontakt med oss, og vi vil se hvordan vi kan bli bedre på dialogen med våre studenter.

Vi hører gjerne nærmere fra deg om din brukeropplevelse av «Min side»-systemet, slik at vi kan ta det med oss i arbeidet videre.

Marita Monsen, kommunikasjonssjef i Sammen