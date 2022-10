En rettferdig skattepolitikk i en vanskelig tid

Det virker ikke som BT har tatt inn over seg alvoret i situasjonen.

Benjamin Jakobsen (Ap) mener økningen i arbeidsgiveravgiften ikke er så dramatisk som noen hevder.

Benjamin Jakobsen Vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet

Krigen i Ukraina har fått store konsekvenser for norsk økonomi og lommebøkene til vanlige folk. Arbeiderpartiet sin viktigste oppgave er å styre landet vårt gjennom krisen, samtidig som vi gir trygghet til folk i hverdagen. Det kan imidlertid virke som at BT ikke har tatt innover seg alvoret i den økonomiske situasjonen når de kritiserer forslaget til økt arbeidsgiveravgift for dem med de høyeste lønningene.

Tidligere denne måneden la regjeringen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet frem et av de mest omfordelende statsbudsjettene i nyere tid. Alle som tjener under 750.000, får skattelette, mens de som tjener over, må betale noe mer. Fagforeningsfradraget er doblet siden 2021, formuesskatten settes opp fra 0,95 prosent til 1,0 prosent, og vi innfører en grunnrenteskatt for næringer som tjener seg søkkrike på våre felles naturressurser. Dette er en rettferdig skattepolitikk.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la nylig frem statsbudsjettet for 2023.

Arbeidsgiveravgiften settes opp med fem prosent for lønninger over 750.000, slik BT skriver. Det BT imidlertid unnlater å nevne, er at dette kun gjelder den delen av lønnen som ligger over 750.000. Så med en lønn på 800.000 kroner, må arbeidsgiver kun betale økt arbeidsgiveravgift på de siste 50.000 kronene, noe som utgjør 2500 kroner mer i året.

Dessuten er dette en midlertidig økning, tilpasset en verden der mye er endret siden i fjor. Det er altså ikke like dramatisk som enkelte hevder. Det hadde vært langt verre for næringslivet om vi satte opp selskapsskatten, et av alternativene som BT nevner.

I lederen er BT også inne på frykten for økt ledighet. I dag har vi en registrert arbeidsledighet på 1,6 prosent, den laveste siden 2008. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen ledige stillinger er rekordhøyt.

Samtidig er det grunn til bekymring for hva konsekvensene av høy prisvekst vil være. Det er jo nettopp derfor Arbeiderpartiet sier at trygg økonomisk styring nå er det viktigste. Og det er derfor regjeringen har lagt frem et stramt budsjett, slik at prisene ikke drives ytterligere opp.

Vårt mål er å komme gjennom krisen med Europas laveste ledighet, samtidig som vi sikrer velferdsstaten vår for fremtiden. Da må vi holde orden i økonomien – og bruke fellesskapets midler på en riktig måte.

