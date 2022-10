Sørg for at ingen barn blir holdt utenfor på halloween!

Vi foreldre har ansvar for å engasjere oss i hvem som blir invitert med.

Siri Meyer-Lampe Rådal, Bergen

Da er det den tiden igjen. Halloween. Butikkene bugner av skumle masker, spindelvev, kostymer, skjeletter, ansiktsmaling og ekle kontaktlinser. Matbutikkene byr på gresskar og godteri pakket inn i halloweenpapir (som egentlig ganske få liker).

Antrekk planlegges. Kostyme, hår og sminke, men det viktigste av alt: Hvem skal ha fest, og hvem skal få komme?

Det planlegges i ukevis. Det snakkes om på skolen, shopping av kostymer legges ut på sosiale medier osv. For de som ikke er med i en gjeng eller allerede føler seg utenfor, vil dette skape en enda større følelse av utenforskap. Disse ukene kan bli veldig vonde. Både før og etter halloween.

Jeg har hørt historier om barn som ikke ønsker å åpne døren på halloween – i frykt for at det er klassekameratene som står utenfor, og at de ikke er blitt invitert.

Barna «styrer» halloween og bestemmer hvem som skal få komme, og hvem som ikke skal få komme. Men hva kan vi foreldre gjøre? Skal vi bare sitte på sidelinjen og tenke at så lenge mitt barn har et tilbud, så er det greit?

Eller skal vi faktisk ta ansvar for å veilede, oppfordre til inkludering og faktisk engasjere oss i hvem som blir invitert og hvorfor?

For noen barn kan tiden før og etter halloween bli veldig vond, skriver Siri Meyer-Lampe.

Har alle et tilbud? Kan vi lage et tilbud til alle? Kan vi utfordre barna våre til å utvide perspektivet sitt slik at de forstår viktigheten av inkludering?

Dersom vi lar disse eksklusive grupperingene danne seg uten at vi blander oss, hva vil skje i russetiden? Studietiden?

Det er ikke godt å være foreldre til en som ikke blir inkludert, men er det godt å være foreldre til en som ekskluderer?

Så oppfordringen til foreldre er: Engasjer dere i planleggingen og sørg for at ALLE får en «Happy Halloween»!