Jeg ønsker mer overvåking

Hva om man kan forhindre overgrep, vold og terror med mer overvåking?

Lise Mari Systad-Hansen sier ja takk til at myndighetene kan følge med på hva vi foretar oss på nett.

Lise Mari Systad-Hansen Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jonas Lund-Tønnesen skriver i BT 19. mars: «Jeg har ingenting å skjule». Der ytrer han følgende: «Når man sier at man ikke har noe å skjule, så sier man at det er greit for myndighetene å gå inn i privatlivet til alle sine medborgere, noe som potensielt kan ødelegge deres liv.»

Videre skriver han: «Det alle som omfavner dette argumentet bør bekymre seg over, er bruken av data og informasjon til andre formål enn det de er samlet inn for. Hvem vet hvordan informasjon kan brukes og misbrukes i fremtiden? (...)»

Jeg er av den formening at nåtiden er ille nok. Om det er barna våre som selger nakenbilder av seg selv, pedofiliringer, planlegging av terror eller annet, så skjer det allerede hver dag, mange ganger for dagen. Jeg mener mer overvåking er greit, jeg har nemlig ingenting å skjule. Det vil si, alle har noe de skjuler, men jeg kan vanskelig se for meg at staten Norge finner noe interesse i det. Jeg tror skattebetalernes penger går til å forfølge de mer alvorlige hendelsene.

Hva om man kunne forhindret overgrep, vold, narkotikaforbrytelser, terror? Eller hatt beviser i etterkant, slik at gjerningspersonen(e) ikke gikk fri på grunn av mangel på bevis? Kunne man hindret gjentakelsen av forbrytelser ved å felle dem første gang? Hva med surfing etter barnepornografi? Bestilling av overgrep fra utland eller innland? Kan nye regler redusere alvorlig kriminalitet?

«Jeg har ingenting å skjule» er derfor egentlig «jeg bryr meg ikke, så lenge det ikke skjer med meg», skriver Lund-Tønnesen. Han tillegger andre meninger. Fra mitt ståsted er dette skivebom.

PST-sjef Beate Gangås og hennes kolleger kan i større grad enn før overvåke det åpne nettet i Norge. Innsenderen har tillit til at det skal gå greit.

Jeg har personlig erfaring fra å være David mot Goliat når det gjelder det offentlige, men jeg mener likevel at virkeligheten, det som skjer her og nå hver dag, er så ille at det må tas grep for å forebygge, forhindre, for å kunne ta dem som skader andre. Og det mener jeg nettopp fordi jeg bryr meg om mine nærmeste, og om hvordan jeg ønsker at samfunnet skal være når barna mine blir større.

Selvfølgelig skal det foreligge strenge regler for når informasjon kan hentes ut, og at ikke flere enn nødvendig får innsyn. Men jeg ønsker mer overvåking velkommen fordi verden i dag er så skremmende. Morgendagens bekymringer får vente.