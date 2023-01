Er du flink til å anerkjenne dine kolleger?

Man blir aldri for gammel til å bli barnslig begeistret av ros.

Det er så lite som skal til, mener Thomas Green.

Thomas Green Ansvarlig for kundeopplevelser i Tide AS

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi mennesker trenger å bli sett og anerkjent, noe som er et veldig grunnleggende behov. En gjennomsnittlig dag kan løfte seg til fantastisk, bare på grunn av en hyggelig tilbakemelding.

Det skal svært lite til for å havne i flytsonen, og både små og litt mer omfattende tilbakemeldinger gjør susen. Man blir aldri for gammel til å kjenne på barnslig begeistring over ros eller positivt fremsnakk.

Når roste du sist en kollega? Jeg føler at jeg er ganske flink, men kan helt sikkert blir bedre.

For min del prøver jeg å være en positiv arbeidskollega ved å blant annet rose dem som gjør min hverdag lettere rent faglig. Det kan være en kollega som har lagd et verktøy som gjør arbeidet mitt lettere, eller en annen kollega som gir meg nyttig informasjon om et prosjekt.

Det de har til felles, er at de bruker sin fagkunnskap og tid på å hjelpe meg i min jobb, og da er faktisk ros obligatorisk.

Les også Kampen om fremtidens arbeidsplass

Selv om samarbeid vanligvis er et eget punkt i arbeidsbeskrivelsen, gjør fremsnakk og et positivt arbeidsmiljø det hele veldig mye hyggeligere!

Det er svært lite som skal til for å glede en kollega og bidra til begeistring på kontoret:

Har din kollega hjulpet deg med en oppgave? Det er selvsagt obligatorisk å takke for hjelpen, men hva med å dele ut stilkarakterer på det som var bra med utførelsen også?

Har du en kollega som driver med noe annet enn deg? Hva med å spørre litt om hvilke arbeidsoppgaver vedkommende holder på med, og på den måten både øke ditt eget overblikk og anerkjenne din kollega gjennom nysgjerrighet og begeistring?

Legger du merke til at en kollega har klippet seg eller ser ekstra «fresh» ut i antrekket? Ikke la det bli med tanken, gi et kompliment.

Dagens utfordring: Ros minst én kollega, gjerne to!

Lykke til!

Innlegget ble først publisert på Linkedin.