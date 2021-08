«Verdens farligste sted» er farligere enn noensinne

En militær løsning er eneste utvei om Kina skal oppnå sin «historiske uunngåelige» drøm om å gjenforenes med Taiwan.

«Taiwan har hatt 70 år på å forberede seg på invasjon. De få egnede strendene er behørig befestet», skriver innsenderen. I bakgrunnen skimtes skyskrapere på det kinesiske fastlandet.

Truls Rostrup Samfunnsviter, Taipei

En taiwansk invasjon for å «ta tilbake» Kina? En absurd tanke, men lenge offisiell politikk i etterkrigstidens Taiwan. I 2021 er en kinesisk invasjon av Taiwan nærmere enn noensinne.

Tjue års borgerkrig i Kina endte i 1949 med seier til Maos kommunister og opprettelsen av Folkerepublikken Kina. De tapende nasjonalistene, under president Chiang Kai-shek, etablerte seg på Taiwan. Øyen, også kjent som Formosa, hadde i femti år vært under japansk kolonistyre. Nå tydet det meste på at også Taiwan ville falle under Maos kontroll.

Så skjedde det som endret alt. Den kalde krigen ble brennhet. Det plutselige utbruddet av Koreakrigen i 1950 gjorde at Kinas ferske kommunistiske regime i stedet prioriterte sine ideologiske brødre i Nord-Korea.

«En dag skal vi gjenerobre Kina», mente president Chiang Kai-shek (til v.). Her fotografert sammen med sin kone, Soong Mei-Ling, i juni 1964.

Taiwan kunne nå nyte godt av amerikansk godvilje, selv om Chiangs tilbud om en offensiv mot det kinesiske fastlandet ble avslått. Årevis med lav-intensitets konflikt i Taiwanstredet fulgte. Chiangs virkelighetsfjerne drøm om å gjenerobre Kina ville ikke dø.

«En kinesisk invasjon av Taiwan vil være en enormt kompleks operasjon som vil få D-dagen i 1944 til å fortone seg som en miniputt», skriver Truls Rostrup.

Sjansen kom da Vietnamkrigen eskalerte, samtidig som emningen av kulturrevolusjonen forårsaket kaos i Kina. Men selv de mest antikommunistiske haukene i USA ville ikke forplikte seg til militær støtte.

Chiang lot seg ikke stoppe av den manglende amerikanske appetitten på flere asiatiske eventyr. Den topphemmelige «Nasjonal Ære»-operasjonen ble iverksatt, men resulterte kun i senkningen av taiwanske rekognoseringsskip med store tap av liv. Planene ble dermed lagt på is for godt mot begynnelsen av 70-tallet.

Da Nixon dro til Kina i 1972, med anerkjennelse i kofferten, var spillet slutt. Taiwan konsentrerte seg i stedet om eventyrlig økonomisk vekst som en av de asiatiske tigerøkonomiene, og utviklet seg til et levende demokrati med respekt for menneskerettighetene.

Lederen for det kommunistiske partiet i Kina, Mao Zedong (til v.), og president Richard Nixon i Beijing, 1972. Nixons besøk satte en stopper for Chiangs planer om å gjenerobre Kina, skriver Truls Rostrup.

Femti år senere er det Kina som truer med å invadere Taiwan. President Xi Jinping har gjentatte ganger slått fast at Taiwan skal «gjenforenes» med Kina, og krever at alle land må godta det såkalte «ett-Kina prinsippet», så også Norge.

Etter de senere års menneskerettighetsbrudd i Xinjiang og Folkerepublikkens eliminering av demokratisk opposisjon i Hongkong, er imidlertid opinionen i Taiwan mer anti-kinesisk enn noensinne, særskilt blant de yngre generasjonene. Den harde retorikken fra Beijing tyder på at også Kina har innsett at dette toget har gått, om det i hele tatt var innom stasjonen.

Skal det autoritære Kina så oppnå sin «historisk uunngåelige» drøm, senest proklamert på hundreårsdagen for det kommunistiske parti i sommer, er dermed en militær løsning eneste utvei. I 2021 har man sendt rekordmange kampfly inn mot taiwansk luftrom for å teste taiwansk beredskap og påføre slitasje. Men hva vil en invasjon av Taiwan innebære i praksis?

En invasjon vil være en enormt kompleks operasjon som vil få D-dagen i 1944 til å fortone seg som en miniputt. Normalt kalkuleres det med at et styrkeforhold på minst tre til en er nødvendig for en angriper. Et amfibisk angrep er mye vanskeligere. Mens Normandie var relativt flatt med deler av den sivile befolkning fraflyttet, er Taiwan en tett befolket, urbanisert øynasjon. Det kuperte landskapet er perfekt for en forsvarer.

Følgelig vil PLA, den kinesiske hær, ha behov for at minst én million soldater kommer seg trygt over Taiwanstredet, som kun er farbart noen få måneder i året. Tar man i betraktning den enorme armadaen som ble samlet for å landsette «kun» 156 000 soldater i 1944, vil en invasjon av Taiwan kreve minst fem ganger så mange skip.

Taiwan har i tillegg hatt 70 år på å forberede seg på invasjon. De få egnede strendene er behørig befestet, og i motsetning til i 1944 er ethvert overraskelsesmoment umulig. Dette grunnet moderne satellitt- og overvåkingsteknologi, som vil kunne observere den månedslange oppbyggingen av styrker.

En slik konflikt vil være historisk ny. Den første krig mellom to høyteknologiske stater, med tusenvis av avanserte missiler. De mange ukjente faktorene gjør utfallet uforutsigbart. Det eneste sikre er at tapet av menneskeliv vil bli skyhøyt.

På bildet: Amerikanske Andersen Air Force base på Guam. «Om USA vil forsvare Taiwan, vil et førsteslag mot amerikanske baser på Okinawa og Guam være militært sett fornuftig. Men et slikt angrep vil garantere at både USA og Japan stiller seg fullstendig på Taiwans side», skriver Truls Rostrup.

Et sentralt moment for Kina er usikkerheten knyttet til en eventuell amerikansk respons. Den offisielle amerikanske politikken for Taiwan er grunnlagt på strategisk tvetydighet. Kort sagt, USA vil mest sannsynlig komme til forsvar av Taiwan ved en eventuell invasjon, men det er ikke sikkert.

Og her har vi en av Kinas mange dilemma. Skal man regne med at USA vil forsvare Taiwan uansett? I så fall vil et førsteslag mot amerikanske baser på Okinawa og Guam være militært sett fornuftig. Men et slikt angrep vil garantere at både USA og Japan stiller seg fullstendig på Taiwans side.

I stedet kan Kina forsøke en mer gradvis tilnærming. For eksempel en blokade uten direkte militære anslag. Vil den amerikanske presidenten, nyss påført et pinlig nederlag i en feilslått intervensjon i Afghanistan, risikere amerikanske liv for en indirekte trussel?

En annen faktor er det våpenteknologiske forspranget til USA. I takt med store kinesiske investeringer har forskjellen krympet, mens USA grunnet diverse feilinvesteringer nå går gjennom en tiårsperiode før nyutviklet, mer avansert teknologi blir tilgjengelig.

Slikt sett har Kina et begrenset vindu der kinesisk kapasitet blir større og USAs mindre frem mot 2030–35. Altså kan et angrep før, snarere enn senere, gi mening for kinesiske beslutningstakere.

«Om en risikabel invasjon mislykkes og Kina taper hundretusenvis av kinesiske soldater, kan det føre til katastrofale omveltninger i landet», mener innsenderen.

Men hva om den risikable invasjonen mislykkes, med tap av hundretusenvis av kinesiske soldater? Som er oppvokst under ettbarnspolitikken? Hvordan blir reaksjonen hos en befolkning oppfostret på historier om militærets overlegenhet og kommunistpartiets ufeilbarhet? Et slikt massivt tap av ansikt vil kunne bety katastrofale omveltninger i Kina, med en spektakulær nedside for de styrende eliter.

Et grunnleggende prinsipp i internasjonale relasjoner er at uforutsigbare aktører skaper farlig usikkerhet. Kinas beslutningstakere har vist seg vanskelig å spå, senest ved omfattende endringer i nasjonal politikk for tech- og utdannelsessektoren.

Faren ligger i at autoritære regimer naturlig tiltrekker seg ja-menn. Hvis nok rådgivere tror på sin egen propaganda, er det ikke gitt at rasjonelle løsninger vinner frem.

En kinesisk invasjon av Taiwan er fortsatt usannsynlig. Men ikke utenkelig. Taiwan, «verdens farligste sted», ifølge tidsskriftet The Economist, må leve med usikkerhet i overskuelig fremtid.