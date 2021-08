Tro og vitenskap kan forenes

Eivind Meland Lege, Laksevåg

Ragnar Fjelland advarer mot fundamentalisme på begge sider av trosskillet i samfunnet i BT 6. august. I likhet med Fjelland har jeg et verdslig og vitenskapelig utgangspunkt når jeg hevder at tro og vitenskap bør forenes. Hvis vi ikke klarer det, kan vi lett bli ofre for trosmessig og vitenskapelig fundamentalisme.

Enhver som kjenner innholdet i evangeliene, vil vite at Jesus bekjempet bokstavtro underkastelse i kamp mot fariseerne og de skriftlærde. Det er mindre kjent at moderne vitenskap gir plass for troen og tilliten til natur og skaperverk.

Dogmetroen i vitenskapen er representert ved en overbevisning om at alt vi trenger er vitenskapelig metode med testing av hypoteser for å kunne bekrefte gyldige teorier. Men hvor kommer hypotesene fra? Ofte fra tilfeldige innfall og innskytelser, det som i religiøs språkdrakt kalles for «åpenbaringer».

Moderne vitenskap erkjenner også at alt liv er avhengig av spontane endringer som ikke kan forutses vitenskapelig. Slike fenomen gjør ofte livet mer funksjonsdyktig, men de er prinsipielt tilfeldige. De oppstår spontant. I vitenskapen kalles det for «emergens» eller «emergente fenomener». I religiøs språkdrakt heter det «skapelse» og «skapelseskraft».

De troende og de verdslige må sammen erkjenne at vi som mennesker er avhengige av og hører til i noe som er større enn oss selv og som er ufattbart for oss. Vi må dele den samme ydmykhet og ærefrykt.

Overtroen på vitenskap og terapeutiske teknologier er spesielt skadelig i mitt eget fag, medisinen. Behandling og helbredelse er nemlig ikke bare vitenskapelig basert. Vi er avhengige av naturens egen helbredskraft. Vi må ha tro og tillit til at åpenhet, tålmodighet, nestekjærlighet og barmhjertighet kan befordre helbredelse og menneskelig vekst.

Vitenskapen forsyner oss ikke med slike verdier. Vi er nødt til å gjøre noen verdivalg for å skape et mulighetsrom for vitenskap og teknologi. Derfor må tro, tillit og vitenskap være til stede sammen.

Livets selvhelbredende krefter kan vanskelig få plass dersom vi ensidig og med for stor nidkjærhet leter etter den mulige bakterien, den sjeldne enzymdefekten, det hypotetiske stoffskifte-avviket eller den etterlengtede åpenbaringen på det fjerde MR-bildet.

Vi skal ikke kaste vrak på medisinsk teknologi og vitenskap. Men vi kan erkjenne at teknologi hører til i en helhet der det hellige, ordløse og det spontane noen ganger har større betydning for vår helse enn prosedyrer, teknikk og vitenskap.

Overtroen på vitenskap og teknologi fører til økende helse- og funksjonsproblemer. Urealistiske forventninger fører til økende lidelse som truer velferdsstatens og helsevesenets bæreevne. Derfor er det så viktig at de verdslige legger fra seg den hovmodige arrogansen overfor de troende.

Vi bør heller skape et fellesskap av alle som forstår og erfarer at vi hører til i noe som er større enn oss selv.