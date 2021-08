Personbilen er frikjent, men hva med Bybanen?

FNB stiller ikke bare spørsmål ved bompengefinansieringen av Bybanen, men også i hvilken grad hele konseptet er fremtidsrettet.

Når TØI-forsker Lasse Fridstrøm mener at investeringer i jernbane ikke kaster av seg, bør man også kritisk vurdere andre skinnegående løsninger, som bybanekonseptet, skriver FNB-politiker Nils Haugland.

Nils Haugland Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, Bergen

Det var mange som merket seg innlegget fra TØI-forsker Lasse Fridstrøm om å lære av klimaforskningen og frikjenne personbilen (BT 7. august). Den mest likte publikumskommentaren var som følger: «Tror dette innlegget er det beste jeg noen gang har lest i BT! Endelig et fornuftig menneske i klimadebatten! Stor takk…;) ».

Men alle er ikke like takknemlige for disse forskningsresultatene. I Josefine Gjerde sitt debattinnlegg fra 15. august, og i MDG sin verden, er det ikke godt nok i et klimaperspektiv at bilene er elektriske. Hun kaller forskningsresultatene som frikjenner flere motorveier og økt biltrafikk, for «lettvinte konklusjoner».

Kanskje er hun en av dem forskeren selv tenker på, når han sier: «Det er frustrerende å være vitne til hvor lite kunnskap som blir absorbert og tatt i bruk».

MDG legger vekt på at det ikke skal være enkelt å velge bil. TØI skal som forskningsinstitusjon blant annet si noe om hvilke kjøretøy som egner seg for ulike typer transport.

I store deler av landet er ikke bilen bare best egnet, men den er det eneste alternativet for det meste av persontransporten. Høye bompenger, omfattende bilavgifter og høye bensinpriser kan for mange være truende for det livet de lever.

Å måtte velge vekk bilen vil i så fall bety alvorlige inngrep og begrensninger i menneskers liv.

Nils Haugland siterer TØI-forsker Lasse Friedstrøm, som mener jernbane gir liten klimagevinst, og tror det samme gjelder for Bybanen.

Forskningen viser oss det vi vel alle har visst, at bilen er nødvendig. I Bergen har ikke politikerne tatt dette på alvor. Vi har eksempelvis fortsatt store trafikale utfordringer for kjørende vestover mot Sotra og nordover mot Åsane og Nordhordland.

Dette fører til store velferdstap for dem som må leve med denne køkjøringen, samt økte klimautslipp, økte ulykker og store samfunnsmessige merkostnader. Nylig ble dette illustrert i BT, der vi kunne lese at ulykker skapte køer fra Åsane og Sotra.

Satsing på skinnegående transport har ikke nødvendigvis fremtiden for seg, mener innsenderen.

Hvis Gjerde tror at dårlige små og svingete eller underdimensjonerte veier fører til mindre klimautslipp, er hun igjen på kant med forskningsresultatene. Som Fridstrøm nevner i sin artikkel: «Det er ikke opplagt at motorveier er skadelige for klimaet.» Han gjengir en rekke grunner for at det motsatte kan være tilfelle, blant annet funksjonalitet og levetid.

Gjerde mener det er mye smartere å satse på buss, tog og bybane. Denne tanken har forskerne de siste årene begynt å tvile på, noe som også vises i rapporten fra regjeringens eget ekspertutvalg. De sier at når det om få år er mulig å tilby transport på vei uten klimagassutslipp, «vil det kunne utfordre klimabegrunnede investeringer i jernbane».

I forbindelse med jernbaneinvesteringer skriver Fridstrøm følgende: «Realiteten er at investeringene i jernbane i Norge gir ekstremt lav avkastning, så vel økonomisk som klima- og miljømessig». Det er ingen grunn til å tro at dette ikke kan være gjeldende også for bybaneprosjekter.

FNB stiller ikke bare spørsmål ved den ikke bærekraftige bompengefinansieringen av banen, men også i hvilken grad hele konseptet er fremtidsrettet. Kanskje denne analysen er den neste som må utarbeides?