Syv av ti ansatte vil slutte i sykehjemmene våre – hva gjør vi?

Arbeiderpartiets løsning gir forutsigbarhet for beboere og ansatte, og vi sparer penger.

Mange deltidsstillinger kan være en årsak til at nyutdannede unngår sykehjem, skriver innsenderne.

Kathrine Dahle Vara i Bergen bystyre, utvalg for helse og sosial

Marte Mjøs Persen Ordfører i Bergen og Aps førstekandidat til stortingsvalget fra Hordaland

Eldre og syke skal være trygge på at fellesskapet stiller opp og at det vil være hjelp å få når behovet melder seg. Ansatte er den viktigste ressursen vi har i sykehjem, derfor er det nødvendig at forholdene ligger til rette for å utøve faglig god pleie og omsorg.

Arbeiderpartiet vil derfor sikre mer heltid, bedre arbeidsvilkår, mer kompetanse og flere ansatte i eldreomsorgen.

De neste 20 årene vil det bli nesten umulig å rekruttere nok helsepersonell til våre sykehjem om vi ikke tar grep nå. I Nova-rapporten «Underbemanning er selvforsterkende» ble det avdekket at nesten halvparten av alle sykepleiere som jobber i norske sykehjem, mistrives og ønsker å slutte.

Ap-politikerne Kathrine Dahle og Marte Mjøs Persen tror heltid er en viktig del av løsningen på problemet.

Den vanligste årsaken blant de som ville slutte, er tidspress og for stor arbeidsbelastning. Nova-rapporten, «En utvikling som må snus», bekrefter at forhold som stor arbeidsbelastning, tidspress, lite mulighet til kompetanseutvikling og faglige møter, samt lønnsnivå kan være forklaringen til at sykehjem har problemer med å rekruttere sykepleiere.

Covid-19-situasjonen har i tillegg gjort arbeidshverdagen svært krevende for de ansatte. Etter korona vurderer hele 72 prosent å slutte, ifølge funn publisert på sykepleien.no. Det haster å gjøre noe.

Mange deltidsstillinger kan også være en årsak til at nyutdannede unngår sykehjem. Derfor vil Arbeiderpartiet styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven. Vi vil kreve at det er arbeidsgiver som må bevise at det er behov for deltidsstillinger, ikke omvendt. Heltid skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

En god kommuneøkonomi er avgjørende for å sikre god kvalitet i omsorgen for våre beboere på sykehjem, i tillegg til å kunne sikre flere heltidsstillinger i helse og omsorg. Arbeiderpartiet prioriterer dette og vil foreslå minst fem milliarder kroner i realvekst i kommunenes frie inntekter.

Arbeiderpartiet i Bergen har jobbet frem en ny organisering av ansatte ved Sandsli bo- og aktivitetssenter. De ansatte her har hele, faste stillinger der en av ti vakter er en ressurssvakt. Da er de tilgjengelig for andre avdelinger. Dette, kombinert med langvakter, gjør at sykehjemmet klarer å drifte sin egen vikartjeneste.

Sandsli bo- og aktivitetssenter åpnet i september 2020.

Dette gir en forutsigbarhet for både beboere og ansatte som man ikke kan forvente ved tilfeldige vikarer. Man sparer altså penger på å velge kvalitet og trygghet både for beboere og ansatte.

Etter åtte år med manglende finansiering av kommunene og svak håndtering av deltidsproblemene fra høyreregjeringen, trenger vi en nå en ny kurs. La det derfor ikke råde noen tvil: Nå er det vanlige folk sin tur.