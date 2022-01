Hvorfor er det så få barn og ungdommer i naturen?

La dem ta risiko!

Barn og unge har godt av å få utfolde seg i skogen, mener John Glenn Robertsen.

John Glenn Robertsen Nesttun

Det er godt dokumentert at utfordringer i lek og aktivitet er bra for barn og unge, og gir dem et godt grunnlag for senere i livet. I det risikofylte ligger potensialet til en positiv utvikling de vil ha glede og nytte av i livet.

Undertegnede går mye i naturen, og jeg treffer mange på min vei, siden nordmenn er flinke til å bruke skog og fjell til rekreasjon og trim. Men hvor er barn og unge?

John Glenn Robertson undrer seg om det er farligere i naturen nå enn da han selv vokste opp.

Selvsagt har vi spreke foreldre og besteforeldre som ser verdien av å ta med de yngre ut – være seg på en liten topptur eller å fiske i et lite vann fra en kano.

All ære til dem! Men altfor mange barn i dag er helt fraværende i naturen, bortsett fra det barnehager og skoler kan få til innenfor sine rammer.

Norge er velsignet med storslått natur og allemannsretten. Da jeg var ung på 70-tallet østpå, var det uproblematisk at man som 12–13-åring bedrev isfiske, overnattet i telt eller gikk på skiturer langt inn i skogen, uten foreldrene. Hva har egentlig gått galt siden den gang? For det var vel ikke mindre risikofylt å leve da enn nå?

Hva er farligst av å la de unge få gå den turen alene, med overnatting, grilling og bading – eller å gi dem frie tøyler på internett? I dag er mange lekeplasser tomme fordi de er sikret så mye at spenningsmomentet er borte. Barn liker nemlig å sprenge grenser.

Vi kunne nok skjære oss på kniven eller brekke en arm i voldsom aktivitet. Men det er jo ingenting i forhold til all den dritten barn og ungdom kan bli utsatt for i dag på nettet, og det fra soverommet.

For å sitere Lars Monsen fra boken «Mitt liv»: «Å gi ungene mobil og tilgang til sosiale medier synes foreldre er greit. Men å gi dem muligheten til å oppdage naturen på egen hånd, det synes mange er skummelt.»