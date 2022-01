Mirakelkur for tjukkaser?

Det er pussig at vi i vårt opplyste samfunn snakker så mye om vekt.

«Å være tjukk er visst det absolutt verste man kan være nå for tiden», skriver Elin Sebjørnsen.

Elin Sebjørnsen Sandviken

Min far var en tjukkas. Ikke kjempetjukk, men med god sjømannsvom og litt for glad i det søte. Han smurte smør og tok ekstra sukker på skillingsbollene, og om min mor ikke var hjemme, fikk jeg wittenskiver med smør og sirup som vi dyppet i kaffen hans.

Alle skjønner hvordan det måtte gå. Ingen fedre trente den gangen. De måkte fortau om vinteren og skrapte og malte husene om sommeren. Aller nådigst ble de med om mødrene skulle promenere i Fjellveien.

De samme gikk gjerne på gymmen på Krohnengen skole også, men jeg tviler på om de ble veldig svette.

Elin Sebjørnsen mener faren (bildet) er et eksempel til etterfølgelse i det at han absolutt aldri anså seg selv om en tjukkas.

Like sikkert som at det nye året er her, fylles mediene opp av reportasjer om hvordan bli slank. For alle som har litt ekstra fett hist og her, og kanskje for alle andre også, er det like spennende hver gang det slås opp at nå har den beste metoden for å slanke seg endelig kommet! Overskriftene lyser mot en som et fristende napoleonskakestykke og denne gangen, denne gangen står det helt sikkert noe helt nytt.

Men, det gjør jo aldri det. Innholdet er alltid det samme: Spis mindre, beveg deg mer.

Alle som er litt eller veldig tjukke, vet det godt selv, og å være tjukk er visst det absolutt verste man kan være nå for tiden. Det ses mer ned på folk som er tjukke enn på alle andre.

Det er pussig at vi i vårt opplyste samfunn snakker så mye om vekt. Vi bør se på kroppen som et verktøy og stimulere den til aktivitet. Det er så enkelt at vi må få inn mye mer naturlig bevegelse fra starten og ha gode aktiviteter som ikke betinger størrelse, i langt større grad også i skolen, på arbeidsplassene og ellers.

Hvis du lærer deg å mestre egen kropp og får den til å spille på lag, har du gjort mye mer og kommet mye lengre enn med ensidig fokus på inntak.

Min far er et eksempel til etterfølgelse i det at han absolutt aldri anså seg selv om en tjukkas. Han var en stilig mann i sin beste alder uansett. Vi hadde jo ikke snop og sånt bortsett fra om lørdagen, og selv om vi sugde på sukkerkandis og tygget Donald-tyggis og Bug, var det jo et faktum at vi gikk eller løp alle steder. Kun én familie i vår gate hadde bil. (De var ikke tjukke, altså).

Det finnes kanskje ikke en mirakelkur for tjukkaser, men noen ting kan vi enkelt få til. Du skal være bra feit – og i så fall ha behov for helt andre tiltak, om du ikke klarer å gå en halvtimes tid for dagen, og det er jo i hvert fall en god begynnelse!

Så kan vi få flere bilfrie gater, tenke bedre om oss selv og lære oss å bli glad i aktivitet, slutte å kjøre unger til skolen og generelt ta beina mer fatt. Det vil helt sikkert hjelpe mye.