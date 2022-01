Forbud er ikke veien å gå

Vi kan ikke la den uvettige atferden til noen ytterst få ødelegge feiringen og hyggen for det overveldende flertallet.

Rikard Spets Talsperson for Norsk Fyrverkeriforening

BT skriver på lederplass 29. desember at vi bør forby privat bruk av fyrverkeri. Det er en trist og unyansert vurdering som i stor grad er basert på anekdotiske bevis.

Følger man BTs logikk, bør vi bruke frihetsberøvelse på langt flere artikler. Musserende vin er farlig på grunn av korken og bruk av fritidsbåter tar liv hvert år. I likhet med fyrverkeri er det den uvettige bruken som må vekk – ikke produktene.

BTs leder har helt rett i at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vurdert om privat bruk av fyrverkeri må forbys. Svaret er ikke til å ta feil av. Svaret er nei. Isteden sier DSB at vi trenger et påbud om å bruke beskyttelsesbriller, samt at alle fyrverkeribatterier skal utstyres med en varselfontene slik at folk ikke går tilbake til antente batterier – i tråd med anbefalinger fra Norsk fyrverkeriforening.

Rikard Spets, talsperson for Norsk fyrverkeriforening, skriver at hele bransjen har en nullvisjon for antall skader fra bruk av fyrverkeri.

BT sier at man ikke kan kontrollere at alle bruker beskyttelsesbriller. Nei, men det kan man heller ikke gjøre med bilbelte eller redningsvest i båt. Derfor har vi strenge regler for bruken og konsekvenser for uvettig og manglende bruk.

Hvert år sender rundt to millioner nordmenn opp fyrverkeri og nesten fem millioner er ute for å se på og feire inngangen til det nye året. Det er trolig bare på 17. mai at det er flere mennesker ute. Fyrverkeri er for det store flertallet en hyggelig tradisjon, og for mange barn er drømmen å få være våken til midnatt for å se på fyrverkeri.

I 2020 meldte importørene av fyrverkeri om 20 prosent vekst i fyrverkerisalget sammenliknet med 2019. Samtidig har antall rapporterte øyenskader gått ned med nærmere 30 prosent (fra 15 i 2019 til 11 i 2020). Det er bra og beviser en gang for alle at man ikke kan sette likhetstegn mellom mengden fyrverkeri og antall skader.

Norsk fyrverkeriforening har en nullvisjon for antall skader. Derfor jobber bransjen hele året for å forbedre fyrverkeriet, deler ut gratis beskyttelsesbriller og informere om trygg bruk.

En undersøkelse viser at to tredeler av alle barnefamilier kjøper inn sitt eget fyrverkeri og arrangerer sin egen nyttårsfeiring – også i områder med offentlige fellesoppskytninger.

Dette stemmer med fyrverkeribransjens egne salgstall. Over halvparten av de barnefamiliene som ikke kjøper fyrverkeri oppgir at de ikke gjør det fordi en annen familie har ansvaret for fyrverkeriet.

Dette er ikke en «trist nyttårstradisjon» som BTs leder mener. Det er en trygg nyttårsfeiring for flere hundre tusen barnefamilier. Mange, og spesielt ikke barnefamiliene, kan ikke – og vil ikke – stå sammen i trengsel med tusenvis av andre for å overvære det kommunale fyrverkeriet i et bysentrum midt på natten.

Vi kan ikke la den uvettige atferden til noen ytterst få ødelegge feiringen og hyggen for det overveldende flertallet.