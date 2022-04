Jeg bruker dette skiltet som skrekkeksempel

Dette er ikke måten å komme i dialog med mennesker på, for å få dem til å oppføre seg bedre.

Skiltet til venstre, med sine harde og detaljerte regler, er egnet til å skape smutthullsetikk – at alt som ikke står der, er lov, skriver Øyvind Kvalnes. Nylig har det også kommet opp en noe mildere variant.

Øyvind Kvalnes Professor i organisasjonsadferd ved Handelshøyskolen BI

Hver gang jeg spaserer forbi Møhlenpris idrettsplass, stopper jeg opp ved skiltet som henger på gjerdet der. Her har en iherdig sjel fått boltre seg i å sette opp strenge regler for bruk av idrettsplassen.

Brukerne blir pålagt forbud på forbud på forbud. Noen av dem er uttrykt med ord. For folk som sliter med å lese, kommer det også et knippe forbudsskilt nederst.

Hva er det Bergen kommune vil oppnå med dette skiltet? Det har en uvennlig, irettesettende og skarp tone som er egnet til å vekke den indre rampen i folk som leser det.

Skiltet har hengt der i årevis. Jeg bruker det som skrekkeksempel når jeg underviser i etikk. Dette er ikke måten å komme i dialog med mennesker på, for å få dem til å oppføre seg bedre.

«Frihet under ansvar gjør at folk forstår at de må tenke selv og bruke skjønn», skriver Øyvind Kvalnes.

Harde og detaljerte regler er egnet til å skape smutthullsetikk, en holdning om at alt som ikke står i regelverket, er greit. Jeg skal ikke bryte noen regler, men fantasien settes i sving med å finne aktiviteter som den strenge regelmakeren ikke har tenkt på.

Grilling ute på gresset er i orden, så lenge spisingen foregår utenfor sidelinjen. Hunden må bli hjemme, men alle andre husdyr kan vi ta med. Det ser ut til at røyking og bruk av fyrverkeri ikke er en akseptabel kombinasjon, men er greie aktiviteter hver for seg.

Smutthullstikken har en egen logikk som gjør at regelverk gjerne eser ut fra år til år. Siden sist er det noen røvere som har funnet et smutthull. Vi tetter det igjen ved å tilføye en ny regel. Så har vi det gående. Dette har skjedd innen revisjonsbransjen. Der har de et internasjonalt regelverk for god oppførsel som er på mer enn hundre sider. Hver ny utgave har tilføyelser, som ofte kommer til for å tette igjen nyoppdagede smutthull.

Smutthullsetikk er en uting. Når vi prøver å forhindre dårlig oppførsel gjennom strenge regler, bidrar det til å svekke den sunne fornuften. Den trenger å dyrkes og pleies. Frihet under ansvar gjør at folk forstår at de må tenke selv og bruke skjønn. Smutthulls- og pekefingeretikk bidrar til det motsatte.

På Møhlenpris har det kommet opp et nytt skilt som henger ved siden av det gamle. Der ønskes brukerne velkommen til å bruke idrettsplassen. Noe av det strenge henger igjen – hunder, løpehjul og sykler hører ikke hjemme her! – men tonen er vennligere. Bergen kommune er på gli i riktig retning.

Foreløpig snakker den med to tunger til brukerne av plassen. Den ene er sint og streng, den andre mildere og mer inviterende. Det er på tide at kommunen bestemmer seg for hvilken tunge som skal brukes i fremtidige møter med byens idrettsinteresserte borgere.

Fra mitt ståsted ser valget enkelt ut. Det gamle skiltet hører hjemme på Museet for mislykket moralisering.

