Vi legger til rette for et nytt industrieventyr innen havvind

Regjeringen har bestemt at den første vindkraften fra Sørlige Nordsjø skal gå til Norge. Det gjør at vi kommer raskere i gang med havvindutbygging enn vi ellers ville gjort.

Det er store forhåpninger til havvind som både ny kraftproduksjon og industriutvikling. På bildet er to av Equinors flytende havvindturbiner ved verftet på Stord – før avreise til vindparken Hywind Scotland.

Marte Mjøs Persen Olje- og energiminister (Ap)

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

BTs kommentator Anne Rokkan skriver 18. januar at regjeringens havvindpolitikk i Sørlige Nordsjø demper potensialet i norsk havvind. Det stemmer ikke. Tvert imot legger vi til rette for at utbyggingen vil komme i gang raskere enn det ellers ville gjort.

Regjeringen har avklart at nettløsningen for det ene store vindkraftverket i Sørlige Nordsjø II vil være en kabel som tar kraften til Norge. Dette vil gi mer kraft inn i det norske kraftsystemet.

Og Norge trenger mer kraft. Transportsektoren og industrien vår skal elektrifiseres slik at vi kan nå klimamålene våre og satse offensivt på ny grønn industri. Denne beslutningen gjør at vi kommer raskere i gang enn om vi skulle bygget hybridkabler.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har gitt NVE oppdrag med å finne nye områder for havvind.

Regjeringen vil legge til rette for utvikling av 3000 MW bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø II og 1500 MW flytende havvind i Utsira Nord. Vi har på ingen måte nedskalert satsingen.

I Sørlige Nordsjø II legger vi opp til at det blir to store vindkraftverk på 1500 MW hver. Disse vindkraftverkene kan produsere om lag 14 TWh i året, som tilsvarer strømforbruket til nærmere en million husstander gjennom et år.

Les også Ber oljeministeren snu om energikommisjonen: – Et arbeidsuhell

Jeg har gitt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å utrede virkningene av ulike tilkoblingsløsninger for havvind på kraftsystemet. Denne utredningen vil ligge til grunn for det som blir valgt som nettløsning for det andre prosjektet i Sørlige Nordsjø II.

Dersom vi ikke hadde tatt de første 1500 MW tilbake til Norge, ville alle 3000 MW på Sørlige Nordsjø II måtte vente på denne utredningen.

Jeg er opptatt av å skape forutsigbarhet for næringen gjennom tilgang på mer areal etter at prosjektene i Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II er tildelt. Jeg har derfor gitt NVE i oppdrag å identifisere nye område for fornybar energiproduksjon til havs.

I dette arbeidet vil hensynet til miljø og andre næringer være viktig, og NVE vil samarbeide med andre direktorater og etater som representerer ulike interesser til havs.

Les også Debatt: Ikkje gløym fiskerinæringa

Jeg er glad for den store interessen i industrien for å utvikle havvind på norsk sokkel. Det er ikke bare industrien som er utålmodig. Regjeringens ambisjon er å korte ned tiden frem til turbinene er på plass både i Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Samtidig er dette nybrottsarbeid som må gjøres grundig, ikke minst for å legge til rette for god sameksistens med for eksempel fiskerinæringen.

9. februar presenterte olje- og energiminister Marte Mjøs Persen, statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og næringsminister Jan Christian Vestre regjeringens havvindstrategi.

Det enorme behovet for fornybar kraft utløser store muligheter. Om vi gjør de rette valgene i dag, kan det bety tusenvis av arbeidsplasser for kommende generasjoner i morgen.

Regjeringen har store ambisjoner for havvind langs norskekysten. Nå går vi i gang med første del av utbyggingen, som vil øke krafttilførselen til Norge. Dette gjør at vi kommer raskere i gang – og er startskuddet for et fremtidig industrieventyr.