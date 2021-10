Dagens klimapolitikk har ingen effekt

Verdens ledere må velge en ny vei på toppmøtet i Glasgow.

Statsledere snakker varmt om klimapolitikk, men det blir med praten. For ingen er interessert i at deres befolkning må betale regningen, hevder Bjørn Lomborg.

Bjørn Lomborg Direktør for Copenhagen Consensus Center og gjesteprofessor ved The Hoover Institution, Stanford University

I sine forsøk på å vise klimalederskap i forkant av FNs kommende klimatoppmøte i Glasgow (COP26), snakker verdens ledere igjen om ambisiøse utslippskutt. For eksempel har USAs president Joe Biden satt seg som mål å skape «en kraftsektor fri for CO₂-forurensing innen 2035 og en økonomi med netto nullutslipp senest i 2050». Regjeringer i de fleste rike land har formulert liknende ambisjoner.

Dessverre er det et mål som er uoverkommelig dyrt. En ny undersøkelse i det velkjente tidsskriftet Nature viser at prisen for en utslippsreduksjon på 95 prosent innen 2050 – tett på Bidens mål om netto null – vil være 11,9 prosent av BNP i 2050, eller over 11.000 dollar i året for hver amerikaner.

Det er 24 år siden Kyoto-avtalen ble inngått, den første store verdensdekkende avtale som lovet å redusere karbonutslippene. Siden den gang har det vært hundrevis av klimatoppmøter hvor rike land alltid har snakket varmt om grønne tiltak, men utslippene har likevel steget. Ingen statsledere er interessert i at deres befolkning må betale regningen.

FN kaller 2010-tallet et «tapt tiår». De kan ikke se noen forskjell mellom det som har skjedd, og en verden som ikke har innført ny klimapolitikk siden 2005. Tenk på det. Med alle de klimatoppmøter som har vært, og klimaløfter vi har gitt – i faktiske utslipp ser vi ikke forskjell på den verden vi lever i, og en verden uten klimatiltak etter 2005.

Forventningene er store foran FNs 26. toppmøte for klima (COP26), som begynner 31. oktober i Glasgow. På bildet marsjerer belgiere for klima tidligere i oktober.

Det setter utfordringen ved COP26 i perspektiv. Verdens ledere kan velge å gjøre det de har gjort i årtier og bidra til enda et klimamøte i en verden som flommer over av velmenende toppmøter. Det ene landet etter det andre tropper opp og avgir fantastiske løfter. Som britenes løfte om en kraftsektor utelukkende med fornybar energi. Det er gode sjanser for at disse løftene før eller siden vil være like tomme som de siste tiårs, for velgerne aksepterer ikke å ta regningen.

Eller så kan verdens ledere i Glasgow omsider velge en annen vei.

Den virkelige utfordringen ved dagens tilnærming til klima er at så lenge det er dyrt å kutte utslipp, vil ledere snakke mye og gjøre lite. I den rike delen av verden gjøres dette for å unngå å følge i den franske president Emmanuel Macrons pinlige fotspor. Han måtte gi innrømmelser til «De gule vestene» etter at han foreslo en beskjeden stigning i bensinprisen. I de fattigere deler av verden har landene langt viktigere ting å prioritere, som økonomisk vekst og å løfte befolkningen ut av fattigdom.

Det som trengs, er et langt sterkere fokus på forskning innen grønn energi. Hvis verden kan utvikle en energiform som er billigere enn fossil brensel, ville vi ha løst problemet med global oppvarming. Alle ville byttet – ikke bare velmenende rike land som Norge – men alle, også Kina og India.

Sammen med 40 av verdens ledende klimaøkonomer og tre nobelprisvinnere fant min tenketank, Copenhagen Consensus, at den mest effektive, langsiktige klimapolitikken er å investere langt større ressurser i grønn forskning og utvikling.

Under klimatoppmøtet i Paris var det over 20 land, blant dem Norge, som lovet å bruke dobbelt så mye penger på slik forskning innen 2020. Dessverre har Norge og de fleste andre land ikke overholdt dette løftet.

I stedet for å gi store, dyre løfter, som fremtidige regjeringer ikke vil overholde når deres velgere protesterer mot stigende energipriser, bør ledere øyeblikkelig forplikte seg til å bruke mye mer penger på grønn forskning og utvikling.

Ikke bare har de fleste land allerede avgitt dette løftet, men det kan også sjekkes om tolv måneder hvorvidt de har holdt løftet. Og de samlede kostnader for de enkelte land blir mye lavere enn med den nåværende klimapolitikken.

Våre Nobelpris-vinnende økonomer foreslår at verden frem til 2030 øker finansieringen med 70 milliarder dollar årlig. Sammenlikn det med de 195 milliardene vi i øyeblikket bruker på støtte til ineffektiv grønn energi.

Under klimatoppmøtet gjør verdens ledere klokt i å unngå en gjentakelse av det siste tiårs feiltrinn, og i stedet legge vekt på en billigere og smartere vei fremover. En vei som faktisk vil bidra til å løse problemet med klimaendringer: Invester betydelig mer i grønn forskning og utvikling for å sikre at vi har teknologi som kan hjelpe hele verden til å skifte fra fossil energi på en billig måte.