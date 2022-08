Når dette må fjernes, er det noe galt med reglene

Vi må innse at ordningene som styrer uteservering, er for rigide.

Serveringsstedet Falske reker gjør Sandviken til et gøyere sted å bo og bør få beholde uteserveringen, mener innsenderne.

Reidar Staalesen Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Bergen

Linn Kristin Engø Varaordfører (Ap) i Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Levende bydeler er viktig for Arbeiderpartiet. Vi vil at folk skal kunne leve gode liv i Bergen og slippe å reise langt for å finne tilbud av alle slag. Serveringsstedet Falske reker er et godt eksempel på et nyvinnende og spennende konsept som gjør Sandviken til et gøyere sted å bo – og som trekker andre besøkende til området. Her har ildsjeler stått på og jobbet hardt for å etablere noe helt nytt.

I Sandviken er det mange som har drømt om at noe skulle komme tilbake i de tomme butikklokalene nedenfor Rothaugen ungdomsskole. Byggene som inneholdt posten, en fiskeutstyrssjappe, blomsterbutikk, pokalbutikk og frisører har stått tomme lenge. Gleden var stor da man skjønte at noe var på gang. Wiesener skulle ikke være den nordligste skjenkestuen i Bergenhus bydel. Og nyhetene om at det skulle bli matservering i tillegg, gjorde at forventningene var store.

Linn Kristin Engø og Reidar Staalesen håper fylkeskommunen vil se på saken på nytt.

Falske reker levde raskt opp til forventningene, de gangene vi har vært innom og spiste hermetisk ansjos og sild med noe god ost til. I tillegg til at man kan kjøpe et godt utvalg drikke – med eller uten alkohol. Stedet er godt besøkt og godt mottatt. Og det er jo ikke rart! Hvem har ikke lyst til å sitte ute og kunne se i panorama at solen går ned bak Askøy og Kvarven nå på sensommeren.

Vi må innse at ordningene som styrer uteservering, er for rigide når uteserveringen til Falske reker må fjernes. Konsekvensen vil være at færre gjester vil kunne benytte seg av plassen. Argumentene mot er at uteserveringen ikke passer til strøket og gaten.

Med all respekt for Sandviken: Dette er ikke en trafikkert sentrumsgate. Og området er heller ikke omfattet av kommunedelplan for sentrum som setter tydelige begrensninger knyttet til avstand fra uteservering til fortauskant.

Vi håper fylkeskommunen vil se på saken på nytt, som også byråd Thor Haakon Bakke har etterspurt.

Vi kan anbefale en befaring på kveldstid når solen går ned. Hvem vet, kanskje en boks hermetiske ansjos og et glass med noe godt kan bidra til at man ser verdien denne plassen skaper for bydelen, fremfor begrensningene man tror denne uteplassen lager.

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.