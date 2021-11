Vi trenger koronapass

Skal alle vi andre gå med munnbind og holde oss hjemme for ikke å krenke de uvaksinerte?

Regjeringen har åpnet for at kommunene på eget grunnlag kan vurdere å innføre koronapass.

John Ivar Johansson Psykolog

I et oppslag i BT 15. november tar førsteamanuensis Victor Chimhutu til orde for at innføring av koronasertifikat er diskriminerende og derfor etisk betenkelig. Videre hevder han at sertifikatet kan virke som en form for tvang.

Dette er nok et eksempel på at vi lever i offerets tidsalder, og at ved å kunne skyve seg inn under en «offeretikett» så utløser det mengder av rettigheter og beskyttelse.

Jeg har behov for å se dette fra litt andre synsvinkler.

Ja, det er selvfølgelig en rettighet at det er frivillig å vaksinere seg. Men det er selvfølgelig også et valg, og når vi gjør valg så innebærer det at en også må bære ansvar og ta konsekvensene av disse valgene.

Uvaksinerte (understreker frivillig uvaksinerte) innebærer en smitterisiko og en belastning for sårbare grupper og en økt belastning for helsevesenet dersom de blir syke, fordi en forventer et tyngre sykdomsforløp.

Vi har rett til å velge bort vaksine. Men vi har ikke rett til å smitte andre. Og har vi rett til å belaste et allerede presset helsevesen?

Koronasertifikat, oppleves det som vaksinetvang? Tja, dersom det kun er noen flere rettigheter som skal til for å motivere for vaksine, hvor stort er da tvangselementet? Vi snakker vel da heller om insentiv og skjerpet motivasjon.

Jeg vil minne om at også på mange andre områder har vi sertifisering: fly, bilkjøring, sveising, psykolog osv.

Og hvorfor det? Jo fordi det er forbundet med risiko å slippe til personer uten sertifikat. Hvem vil kalle dette for diskriminering?

Så derfor, frivillig vaksinering, men knyttet til sertifikat, for å beskytte den enkelte, for å beskytte oss alle og for å skjerme helsevesenet, og for å legge til rette for at det daglige samfunnet kan fungere mest mulig normalt.