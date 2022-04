Myten om det triste singellivet

Det er en myte at folk i parforhold er lykkeligere og mer vellykkede enn single.

Vi er vokst opp med en ideologi om at de som er i parforhold, gifter seg og får barn, er «mer vellykkede» mennesker enn de som er single, skriver Bente Træen.

Bente Træen Sexolog

Singel? I så fall er du ikke alene. I Norge bor om lag 2,5 millioner av en befolkning på 5,3 millioner alene. Jeg er også singel. Og jeg er lei av velmente trøstekommentarer om at jeg sikkert finner en passende «sølvrev» snart, som jeg kan leve lykkelig sammen med til veis ende.

Det er ingen som spør meg om det er et mål for meg, og det savner jeg at noen gjør. For sannheten er at jeg har det helt utmerket som singel, og er slett ikke sikker på om jeg ønsker meg et nytt parforhold.

For stikk fingeren i jorden – å få til et parforhold er et slit! Jeg vet ikke om jeg orker det slitet en gang til. Jeg har jo gode venner, og en one night stand i ny og ne kan man vel unne seg. Singel – mitt valg.

Single nordmenn er stort sett er fornøyd med å være singel, skriver Bente Træen om funnene i Seksualvaneundersøkelsen 2020.

Vi er vokst opp med den heteroseksuelle normen og med en ideologi om at de som er i parforhold, gifter seg og får barn, er «mer vellykkede» mennesker enn de som er single. De i parforhold antas være lykkeligere, mindre ensomme, mer modne, og fører mer meningsfylte og mer komplette liv enn de som er single.

Derfor er det ikke underlig at mange føler et press for å være i parforhold og etterleve den heteroseksuelle normen. Seksuallivet som singel antas å være utrygt og mindre givende enn det trygge seksuallivet i et parforhold.

I Seksualvaneundersøkelsen 2020 tok vi mål av oss til å undersøke om antakelsen om det usikre singellivet holdt stikk. I hvilken grad er single fornøyd med singellivet, og hva er egentlig sammenhengen mellom tilfredshet med singellivet og seksuell aktivitet.

Vi fant at single nordmenn stort sett er fornøyd med å være singel. I alt 45 prosent svarte at de var fornøyd med å være singel, mens 34 prosent sa de var misfornøyde. Det å være singel kan både være en konsekvens av et aktivt valg man har gjort, eller et resultat av uønskede omstendigheter. De tilfredse har trolig gjort et aktivt valg.

Hvor fornøyd folk var med singellivet, varierte med kjønn, og flere kvinner enn menn var fornøyd med å være singel. Men blant kvinnene varierte tilfredshet med singellivet også med alder – noe vi ikke fant for menn. Flere kvinner over 60 år enn kvinner under 45 år var fornøyd med å være singel. Dette kan ha sammenheng med hvor i livssyklusen kvinner befinner seg, og presset om å få barn «før det er for seint».

Menn kan (i prinsippet) bli fedre hele livet. Kvinners fruktbarhet reduseres derimot betydelig etter 40-årsalderen. Det er et «holdbarhetsstempel på eggene».

Mange yngre single kvinner ønsker seg en kjæreste – en å stifte familie med. Og når dette ønsket er som sterkest, finner man ingen man har lyst til å bli kjæreste med. Mange kvinner jeg har møtt, sliter med å forstå hva som er feil med dem – ettersom de ikke finner denne personen å bli kjæreste med.

Resultatet er at de blir mindre tilfredse både med seg selv og med singeltilværelsen. Dette forsterkes når man sammenlikner seg selv med vennene sine – spesielt når den ene etter den andre forteller at de venter barn. Presset om å finne denne «rette» som muliggjør den heteroseksuelle normen, øker.

Samtidig må man akseptere at man blir eldre og la naturen gå sin gang. Klimakteriet og menopausen er uunngåelige faktum. Kvinner tilpasser seg, og derfor er kvinners forventning til å få barn etter 45-årsalderen mindre. Man går inn i en livsfase hvor selvrealisering kommer mer i fokus.

Uansett alder er menn i en annen sosial posisjon, og det å sette barn til verden påvirker menns yrkeskarriere i mindre grad mindre enn kvinners.

Hva så med sex og singelliv? Også her fant vi en spennende kjønnsforskjell. De menn som var mest fornøyd med singellivet, var de som både hadde onanert og hatt samleie, og de menn som var minst fornøyd, var de som ikke hadde hatt noen seksuell aktivitet, eller bare hadde onanert.

De menn som er fornøyd med singellivet, synes kanskje det er mer praktisk å ha tilfeldige partnere og ønsker seg ikke en kjæreste. Her kan vi også merke oss at flere skeive menn enn heterofile menn er fornøyd med singeltilværelsen.

Trolig har skeive menn det lettere for å finne mannlige sexpartnere enn heterofile menn har for å finne kvinnelige sexpartnere. Menn har også generelt større interesse for tilfeldig sex enn kvinner.

Skeive menn kan ha et større utvalg av partnere å ha sex med, og i den homofile subkulturen er det ofte større aksept for å ha sex bare for nytelsens skyld – og for ikke å måtte legitimere sex med kjærlighet, som i den heteroseksuelle majoritetskulturen.

Hos de menn som er fornøyd med singeltilværelsen og som er seksuelt aktive, kan drivkraften være lidenskapen i seg selv og ikke et ønske om å binde seg følelsesmessig til en partner.

Situasjonen for kvinner er motsatt av menns. Flere kvinner som ikke hadde onanert eller hatt samleie siste år, var fornøyd med singellivet enn kvinner som hadde vært seksuelt aktive. En grunn til det kan være at kvinners seksualitet fra naturens side er mer formbar av omgivelsene enn menns seksualitet. Det innebærer at kvinner uten partner «slår av» sexlysten og er tilfreds med det.

Kvinnene lengter ikke etter noe de ikke har, og frigjør energi til andre ting de synes er viktig i livet. Det gjør dem fornøyd med å være singel.

De kvinnene som hadde onanert og hatt samleie nylig, lengter kanskje mer etter et regelmessig sexliv og en kjæreste. Så traff de en de ville ha sex med, men resultatet ble en one night stand. Gjennom denne erfaringen kan de ha blitt påminnet at de nok en gang fant feil partner, eller opplevde ugjengjeldt kjærlighet.

Vi har nok en tendens til å snakke mye mer om sexlivet til de i parforhold enn til de som er single. Det er imidlertid på tide å legge mer vekt på singles sexliv. Det er på tide å synliggjøre singles sexliv i alt sitt mangfold – som noe annet enn det som står i kontrast til de i parforholds sexliv.

Spesielt trengs det økt fokus på hvordan man kan bli generelt og seksuelt tilfredsstilt som single individer i samfunnet. Det bør legges mer vekt på seksuallivet til single allerede i seksualundervisningen.

Dette er også knyttet til å fokusere mer på andre måter å leve sitt (sex)liv på enn i monogame parforhold, og slik bekjempe myten om at folk i parforhold er lykkeligere og mer vellykkede enn single. Fremtidig forskning bør undersøke singellivet i sammenheng med psykisk helse.