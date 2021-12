Stram inn for de uvaksinerte, slipp oss andre fri!

Skal vi begrense våre liv på grunn av de få som har valgt å ikke vaksinere seg?

Sett heller uvaksinerte over 40 i karantene, foreslår Odd Olav Fosso.

Odd Olav Fosso Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nå har noen få personer i Bergen kommune i praksis stengt normal hverdagsaktivitet for de fleste av oss. Vi skal sitte på hjemmekontor, et lite snufs gir full alarm. Har du så vidt passert forbi en som muligens har smitte, så settes du i karantene i syv eller ti dager.

De siste ukene har byrådet kun vært opptatt med omkamp om Bryggen og nærmest neglisjert å få opp farten på vaksineringen.

Jeg og mine kolleger i en liten bedrift her i Bergen er alle fullvaksinert med både to og tre doser etter hvert. Skal vi begrense våre liv på grunn av de få som har valgt å ikke vaksinere seg? Slik jeg ser og leser nyhetene, er de aller fleste som ligger lenge på intensiv og i respirator, uvaksinerte personer. Begrunnelsen for nedstengning er press i helsetjenesten.

Skal vi heller sette de uvaksinerte fra cirka 40 år og oppover i karantene og slippe alle andre fri? Da kan vi andre gå på jobb som normalt, konserter kan spilles og teatre kan vise frem sine flotte forestillinger. Etter konserten kan vi gå på bar og ta en øl!

Hvis ikke myndighetene kan begrunne sine tiltak bedre, vil jeg så raskt som mulig gå tilbake til et normalt liv. Sykle til jobb, gå i kantinen og spise lunsj slik at vår supre catering får fortsette å jobbe i stedet for å bli permittert.

God jul?