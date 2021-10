Kablene til utlandet er nødvendige

Hvis vi ikke ønsker mer fossil kraftproduksjon, må vi støtte opp under fri flyt av kraft.

Et grønnere Europa kommer ikke av seg selv, skriver Jan Henrik Larsen i EL og IT Forbundet.

Jan Henrik Larsen Forbundssekretær EL og IT Forbundet

Jeg ser at mange på tar til orde for at Norge skal slutte å eksportere kraft og sikkert importere også. Noen går så langt at de tar til orde for å «kutte kablene» til utlandet. Dette er ytterliggående stemmer som ikke blir tatt særlig seriøst av noen. Det mest populære standpunktet blant motstandere av utenlandsforbindelser er nå at «vi har for mange kabler til utlandet, og det er farlig!».

Det som er viktig å forstå med norsk og europeisk energipolitikk, er at hele forsyningen av kraft til markedet er i endring.

Europa går gradvis fra en energiforsyning basert utelukkende på atomkraft og fossile brenselskilder (olje, gass og kull) til en forsyning som baserer seg mer og mer på fornybare ressurser som vind og sol. Dette gjør energiforsyningen/-produksjonen mer sårbar fordi den baseres i større grad på kilder som er avhengig av klimaet. Da kan man ikke skru opp og ned produksjonen på samme måte som man kan med fossildrevne kraftverk.

Denne svakheten må det kompenseres for. Det gjøres gjennom flere kabler mellom landene i Europa, slik at man kan sende strøm på kryss og tvers for å dekke behovet for kraft når produksjonen i ett område går ned på grunn av klimatiske forhold.

I bunn for «fri flyt» av kraft må der ligge internasjonale avtaler som regulerer hvordan handelen med kraft mellom landene skal foregå. EUs energibyrå Acer er en slik regulator.

Vi må støtte opp under en slik politikk fordi veien tilbake til mer fossil kraftproduksjon ikke er ønskelig av klimamessige årsaker.

Alle land skal elektrifisere mer av sitt forbruk på alle områder som i dag går på olje, gass eller kull. Dette gjelder transport, industri og husholdninger. Til det trengs der mer energiproduksjon basert på fornybare kilder, og denne utviklingen bør også Norge delta i.

Dette er et perspektiv som ofte forsvinner i debatten om vindmøller og utenlandskabler.

Et grønnere Europa kommer ikke av seg selv – her må der politisk styring til!