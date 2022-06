En ny smittevernplan for høsten må på plass nå

Slik kan vi unngå at regler opprettes i panikk.

«Etterpåklokskapens lys viser oss at noen av tiltakene rammet urimelig hardt», skriver Heine Johansen.

Heine Johansen Leder i Bergen Venstre

Etter helsevesenet var det serverings-, kultur- og reiselivsnæringen som tok den tyngste børen for koronapandemien de to siste årene. Flere hundre tusen arbeidstakere ble påvirket av tiltakene regjeringen innførte. Er det igjen reiseliv, servering og kultur som skal ta det sivile løftet hvis vi får nytt press på sykehusene til høsten?

Bergens Tidende kunne 21. juni melde at det var 30 pasienter med korona innlagt på sykehus i Bergen, og at trenden er økende. Administrerende direktør ved Haraldsplass, Kjerstin Fyllingen, sier at det virker som at høstbølgen allerede er over oss. Smitten er nå høy i flere europeiske land, og Portugal melder at smitten er nest høyest noensinne. Det er bekymringsfullt når vi vet at sykdom smitter lettere når det er kaldt, fordi vi da oppholder oss mer innendørs og er tettere sammen.

De siste mutasjonene av koronaviruset gir heldigvis et mindre alvorlig sykdomsbilde. Det er ikke sikkert at det blir nødvendig med smitteverntiltak til høsten. Samtidig er det diskusjoner i Verdens helseorganisasjon om den økende spredningen av apekopper skal defineres som en internasjonal krise. Det kan dukke opp nye mutasjoner av koronaviruset som er mer alvorlige.

I Norge har vi god statistikk på hvor smitten har oppstått gjennom pandemien. Den viser at en svært liten del av de smittede har blitt smittet på nettopp kulturarrangement og serveringssteder. Spesielt på restaurant og på sittende kulturarrangement har smitten vært tilnærmet fraværende.

Da vi fikk en alvorlig pandemi for første gang siden spanskesyken, hersket det mye usikkerhet. Det var nødvendig med kraftfulle tiltak uten at samfunnet kunne være sikker på hva disse tiltakene skulle være. Etter to år med pandemi har vi mye mer data på hva som er nødvendig av tiltak. Etterpåklokskapens lys viser oss at noen av tiltakene rammet urimelig hardt. Var du en av de heldige som fikk billett til noen av de få konsertene som ble avholdt i Grieghallen da publikum var begrenset til 200 personer, var det helt tydelig at regelverket var altfor strengt for slike store saler.

Fra min egen bransje vet jeg at kravet om bordservering flere steder skapte situasjoner som var en langt større trussel mot smittevernet enn å ikke ha dette kravet.

Etter at smitteverntiltakene ble fjernet i vår har det vært stille fra regjeringen. Hvilke tiltak skal innføres eller gjeninnføres hvis smitten blir uhåndterlig for helsevesenet? Fortjener ikke besøksnæringene, som ble hardest rammet, å så langt det lar seg gjøre bli skjermet om det kommer en ny runde til høsten? Kan samme effekt oppnås ved å innføre tiltak i andre næringer? Hva er planen for eventuelle nye kompensasjonsordninger for næringer som eventuelt igjen blir påvirket?

Dette er spørsmål som må besvares – og planer som må på plass nå – og ikke opprettes i panikk hvis vi får en ny stor smittebølge når høsten kommer.