Helse Bergen krenker papirløses menneskerettigheter

Papirløs eller ikke: Noen grunnleggende menneskerettigheter gjelder for alle.

Geir Kjell Andersland (V) mener Helse Bergen snarest må slutte å sende store regninger til nybakte mødre.

Geir Kjell Andersland Fylkestingsrepresentant (V) og jurist

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

BTs harmdirrende reportasje om papirløse Lan Zheng som må betale over 100.000 kroner for å føde, setter igjen søkelys på hvordan papirløses menneskerettigheter krenkes, i dette tilfelle av Helse Bergen.

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) ble for mer enn 20 år siden inkorporert i og gjort til gjeldende norsk rett.

Ifølge ØSK artikkel 12 har alle, uavhengig av oppholdsstatus, rett til den «høyest oppnåelig helsestandard», og myndighetene er videre forpliktet til å «minske foster- og spedbarnsdødeligheten og fremme barnets sunne utvikling».

Lan Zheng er papirløs. Hun har derfor begrenset rett til helsehjelp i Norge og må betale for helsetjenester knyttet til svangerskap og fødsel.

FN-komiteen som overvåker hvordan ØSK etterleves, har kritisert Norge blant annet for brudd på ulovlige innvandreres (les: papirløses) rett til grunnleggende helsetjenester. Papirløs eller ikke: Noen grunnleggende menneskerettigheter gjelder for alle.

I sitt svar til komiteen 4. mars i år fastholder Norge at «barn og gravide uten lovlig opphold har i stor grad samme rett til helsehjelp som personer med fast opphold i Norge». Denne rettigheten følger ellers også av FNs barnekonvensjon, som i likhet med ØSK er en del av norsk rett.

I sitt svar til komiteen uttales det videre at Norge gir «et forsvarlig helsetilbud til personer som ikke har fast opphold i riket og har tillit til at helsetjenesten sørger for at de får de tjenestene de har krav på».

Hvordan kan da Helse Bergen forsvare en praksis med å sende gravide papirløse betalingskrav som de er ute av stand til å betale, som videre gjør at mange frykter å føde, men som ikke sendes til gravide med fast opphold i Norge.

Dette er en praksis som klart krenker papirløses menneskerettigheter, og som er i strid med det svar Norge har gitt FN-komiteen om hvordan ØSK nå etterleves i vårt land. Om den praksis Helse Bergen her benytter, skjer i forståelse med norske helsemyndigheter, er svaret Norge i mars ga FN-komiteen, nærmest for et falsum å regne.

Uansett må Helse Bergen snarest endre sin krenkende praksis og opptre i samsvar med elementære menneskerettigheter.

For øvrig er det i den aktuelle saken også en egen grunn til undring at Lan Zheng er gift med en norsk statsborger bosatt i Bergen. Har ikke han som far heller krav på at hans barn blir født uten å måtte motta skyhøye betalingskrav?

