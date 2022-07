TV-kundene har aldri hatt mer valgfrihet

Konkurransen i markedet er sterkere enn noensinne tidligere.

«Det er ikke riktig at Altibox-kunder tvinges til å ha telefoni eller TV-pakke sammen med fiberbredbåndet», skriver Andreas Veggeland.

Andreas Veggeland Kommunikasjonssjef, Altibox

Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) bommer dessverre på faktagrunnlaget i sitt innlegg i BT 6. juli.

Det norske telemonopolet ble opphevet i 1998 og siden den gang har det vært fritt frem for alle å tilby bredbånd. Det gjorde det mulig for Altibox-partnere over hele Norge, deriblant Bergen Fiber, å grave fiber helt hjem til folk for å tilby bedre, raskere og mer stabilt internett enn før.

Utbyggingen har ikke bare fått flere folk på nett, den har også gitt hardere konkurranse om kundene. Den tilspisses ytterligere nå som trådløse teknologier blir stadig bedre (5G) og utgjør et alternativ til de som ikke kan få fiber.

Vi er altså i en situasjon der både tilbudet til forbrukerne er bedre, og konkurransen i markedet er sterkere enn noensinne tidligere.

Konkurransen på innholdstjenester er også hard, og det er ikke riktig at Altibox-kunder tvinges til å ha telefoni eller TV-pakke sammen med fiberbredbåndet. Faktisk har 30 prosent av Altibox-kundene kun bredbånd og kjøper selv sitt foretrukne underholdningstilbud direkte fra andre, levert fritt på det åpne internettet.

Valgfriheten er enorm, og det er opp til de ulike aktørene å lage godt innhold og brukervennlige kundeopplevelser.

Slik ser TV 2-skjermen ut hjemme hos Altibox-kundene.

TV 2 får opptil 135 millioner kroner i året i statsstøtte som kommersiell allmennkringkaster, og vi er helt enige med Trellevik i at TV 2 burde være enkelt tilgjengelig for hele befolkningen. Vi har hele tiden ønsket å få til en avtale med TV 2, og tilbød dem å fortsette med den gamle avtalen frem til vi ble enige om en ny, slik at seerne skulle slippe svarte skjermer i mellomtiden. Dette ønsket ikke TV 2.

Trellevik er bekymret for om TV 2 i Bergen blir historie av økonomiske årsaker. Da kan det være greit å minne om at TV 2s eiere – danske Egmont – i fjor oppnådde «all time high» og en dobling av resultatet. En viktig del av overskuddet kom fra den 100 prosent TV 2-eide distributøren RiksTV, som igjen eier strømmeleverandøren Strim.

I Danmark er det for øvrig slik at det settes en fast og rettferdig lik pris som alle distributørene må betale for å vise dansk TV 2. Da unngår man ekstreme prisøkninger diktert av den statssubsidierte innholdsleverandøren, og seerne slipper svarte skjermer. Kanskje politikerne burde tenke i de baner?

