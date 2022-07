Ta Torgallmenningen bedre i bruk

Kan Bergen bli litt mer levende der den er på sitt vakreste?

Kan vi ta i bruk Torgallmenningen, utfordrer innsenderen byens politikere?

Geir Rognlien Elgvin Prosjektdirektør Grape Architects

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er alt gått et halvt år siden Sundt stengte, og nye Sundt åpner igjen i 2024. Målet er et mer levende senter, som skal spille på lag med Torgallmenningen, Rådhusgaten, Olav Kyrres gate og Starvhusgaten.

Ved bybrannen i 1916 ble hele området lagt øde. Dette førte til en reguleringskonkurranse om hvordan det nye sentrum i Bergen burde bli. Konkurransen ble vunnet av Albert Lilienberg. Oppdraget med å tegne Torgallmenningen ble gitt til Finn Berner. Berner hadde sin utdannelse fra NTH i Trondheim.

Innsenderen mener Sundt er Norges vakreste kjøpesenter. Etter planen skal det gjenåpne i 2024.

Etter at han i 1915 var ferdig, oppholdt han seg i blant annet England og Frankrike. Han hadde sin egen arkitektpraksis i Bergen fra 1920 til 1927, og ble etter dette professor i monumental arkitektur ved NTH.

Både torg og allmenninger i England og Frankrike fremstår som livlige, og gir høyere livskvalitet enn hva vi kan si om dagens utgave av Torgallmenningen. Et betimelig spørsmål er om det ikke er på tide å spørre om Bergens innerste sentrum kan gi mer møteplasser og liv der hvor Bergen er på sitt vakreste?

Geir Rognlien Elgvin mener Torgallmenningen trenger flere serveringssteder, og dermed bli like livlig som torg og allmenninger i England og Frankrike.

Bergen har fått mange kvaliteter som både gir finere postkort og som fører til at byen fungerer bedre enn før. Bryggens utvikling, Zachariasbryggen, Ole Bulls plass, som fikk en flott oppgradering i 1993, og at Byarkitekten i Bergen sitter lett tilgjengelig for byens befolkning på hjørnet av Domkirkegaten og Østre Skostredet, er forbilledlige eksempler.

Bergen er også senere år blitt en bedre kulturby, med gode festivaler, og det er gøy at både Robert Plant og Johnny Depp opptrer på Bergenhus festning i 2022. Byrådet i Bergen jobber godt med nye forbindelser for gående, snarveier, nye stedstilpassede lekeplasser og mer byliv.

Bybanen er en suksess, og det er nå mer oppussing av fasader, flere rehabiliteringer og det gjøres godt planarbeid flere steder i kommunen.

Les også Et vemodig farvel til Norges mest dysfunksjonelle by

Når nå Norges vakreste kjøpesenter blir pusset opp, og virkelig skal gi tilbake til omgivelsene, er det på tide å stille spørsmålet om Torgallmenningen kan tas i bruk på en ny måte.

Historien de siste tiårene er at alle initiativ om å få mer liv, er skutt ned med pietistisk byplanlegging, hvor man er kritisk til mat- og alkoholservering. Kristelig Folkeparti har nå tre representanter på Stortinget, og to bystyremedlemmer i Bergen.

Løsningen fra 2024 vil være at Torgallmenningen får etablert flere serveringssteder. Det blir en bedre summing av byliv når man går over allmenningen, og vi kan satse videre på Bergen sentrum som en viktig hverdagsdestinasjon, styrke livskvaliteten for alle som er glad i Bergen, og gjøre Bergen til en mer livlig by.

Jeg utfordrer Bergens politikere til å stille spørsmålet: Kan vi ta i bruk Torgallmenningen?

Jeg tror voteringen ved neste korsvei går i favør av økt livskvalitet.

Er det noe du ønsker deg på Torgallmenningen? Bruk kommentarfeltet til å si din mening.