Tvangen reddet livet mitt

Jeg får frysninger av å tenke på tvangsinnleggelsene, men de var nødvendige og burde kommet før.

Anette Johnsen (23) likte dårlig å bli utsatt for tvang da hun slet med spiseforstyrrelser, men hun innser i dag at tvangen var til hennes eget beste.

Anette Johnsen Askøy

1. september 2017 kom det nye regler for bruk av tvang i psykiatrien. Det ble vanskeligere å legge folk inn på tvang, og dette var ment som en beskyttelse mot unødvendig tvangsbruk. På grunn av en del hendelser i det siste er dette blitt mye diskutert. Var det egentlig så lurt å endre reglene?

Da jeg ble lagt inn på tvang sommeren i 2017, var det ingen tvil. Jeg slet med alvorlige spiseforstyrrelser og selvmordstanker. Jeg var til fare for meg selv.

Etter hvert gikk ukene, månedene – og tilstanden var ikke like akutt som da jeg kom inn. Jeg var fortsatt svært dårlig, men fikk beskjed om at på grunn av lovendringene hadde de ikke særlig grunnlag for å holde meg lenger. Jeg ble skrevet ut etter hvert.

Situasjonen ble fort alvorlig igjen. Men helsevesenet hadde ennå ikke grunnlag for å legge meg inn på tvang. Innen året var omme, lå jeg på sykehuset med alvorlig nyresvikt på grunn av anoreksi. Jeg klarte likevel å snakke meg ut.

Tiden gikk, og det var nå livstruende. Jeg ble lagt inn på tvang med tvangsernæringsvedtak. Så langt hadde det aldri gått før. Jeg var dypt inni sykdommen min og nektet å høre på andre.

Etter flere utskrivelser og nye runder med tvangsinnleggelser kan jeg si det helt klart – jeg hadde ikke overlevd hadde det ikke vært for tvang. Jeg lå for døden flere ganger, men de hadde ikke lov å gripe inn før det. Jeg sliter i dag med ettervirkninger, og jeg lurer på om de kunne vært unngått, hadde det ikke vært for lovendringen.

Jeg får frysninger av å tenke tilbake på tvangsinnleggelsen mine. Det var ekstremt mye vondt. Følelsen av å bli fratatt all kontroll. Til tross for dette kan det redde liv. Det har reddet mitt, gjentatte ganger.

Tvangsbruk er ikke optimalt, og selvfølgelig er frivillig behandling ønsket. Men noen ganger kan mennesker være så vekke i lidelsen sin at de ikke skjønner sitt eget beste. Da må andre ta valget.

I dag er det nesten ett år siden forrige tvangsinnleggelse, og jeg er bedre enn jeg noen gang har vært.