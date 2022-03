Er Russland i ferd med å nærme seg bunnen?

Tyskerne reiste seg og ble en drivkraft for fred i Europa. Det er en historie som gir håp for våre russiske naboer.

Når krigen i Ukraina er avsluttet, og Putin og hans regime er blitt historie, er håpet at Russland kan reise seg igjen, slik Tyskland gjorde, mener innsenderen.

Kristian Ilner Jurist og forfatter

Russland, anført av despoten Vladimir Putin, har sjokkert en hel verden med sin brutale invasjon av Ukraina. Hvordan kunne noe slikt skje i 2022? Hvorfor tar enkelte statsledere aldri lærdommer av historien? Hvordan kan en angrepskrig i det hele tatt forstås og rettferdiggjøres?

Hvis vi ser litt tilbake i europeisk historie, kan det likevel være håp for Russland. Kanskje er dette landets absolutte bunnpunkt som nasjon – et politisk og moralsk bunnpunkt som vil tvinge frem en ny tid der demokratiet og humanismen må få plass.

For å forfølge dette resonnementet, er det interessant å studere et annet stort europeisk land med en krigersk fortid, nemlig Tyskland.

Nazi-Tyskland manipulerte sin egen befolkning – dels med propaganda som handlet om storhet og en fellestysk skjebne og identitet, men også ved trusler og tvang. Opposisjonen ble knust.

Noe som likevel nok er litt underkommunisert i Norge, er at det var en del tyske motstandskrefter i sving også under okkupasjonen. Alle var ikke overbeviste nazister. Motstandscellene fantes både i eksil og i Tyskland. De fantes i det militære, men også i fagbevegelsen, kirkeorganisasjonene og andre steder.

Med sammenbruddet av Det tredje riket ble også naziideologiens løgner avslørt. Igjen satt man kun med krigens ufattelige tragiske omfang.

Den tyske grunnloven Grundgesetz ble til så sent som i 1949, som et symbol på en ny start for landet. Samme år ble landet delt i to, mellom det kommunistiske Øst-Tyskland og det demokratiske Vest-Tyskland.

I august 1961 ble en mur reist for å dele den gamle hovedstaden Berlin, som det klareste symbol på frontene i den kalde krigen. Den amerikanske presidenten, John F. Kennedy, sendte samme år sin visepresident, Lyndon B. Johnson, for å besøke Vest-Berlin og vise støtte. Da Johnson kom hjem, uttrykte han følgende:

«Intet menneske kunne se det vi så, uten å bli grepet av tanken på det ansvar Amerika har overfor Vest-Berlins innbyggere og hele menneskeheten for øvrig. Det er opp til oss å gi dem mot, håp og ledelse. Vi skal stå sammen, skulder ved skulder til friheten er sikret. Hele verdens frihet.»

John F. Kennedy talte til over 300.000 tyskere i Vest-Berlin 26. juni 1963.

I juni 1963 kom Kennedy selv og holdt talen med de berømte ordene: «Ich bin ein Berliner», en tale som tente håpet blant Vest-Berlins befolkning, og utvilsomt bidro til en sterk relasjon til USA, noe man hadde sett antydninger til allerede da de stort sett vennlig innstilte amerikanske styrkene inntok den vestlige delen av Tyskland i 1945.

Først gjennom den tyske gjenforeningen i 1990 kunne Tyskland ta et endelig oppgjør med sin fortid, men lenge før det hadde Vest-Tyskland tatt en posisjon som drivkraft for et samlet Europa gjennom EF (EU). Denne linjen har landet i hovedsak stått for hele veien til i dag.

Med det fikk vi varig fred i Vest-Europa. Fredsstrømningene i tiden etter 1945 medførte etableringen av de overnasjonale organisasjonene og traktatene for fred og menneskerettigheter, og de gamle koloniene i Afrika og Asia ble selvstendige stater.

For dagens Russland lever håpet i at også de, i likhet med Tyskland etter kapitulasjonen i 1945, nå finner sitt bunnpunkt – når krigen i Ukraina er avsluttet og Putin og hans regime er blitt historie. Det kan skje raskere enn vi aner.