Tenk deg om før du sier «blind» og «schizofren»!

Det er mange ord og uttrykk som bør ryddes av veien i dagligtalen.

Oljefondssjef Nikolai Tangen brukte uttrykket «schizofren» for å forklare hvorfor fondet har både gode og dårlige tider akkurat nå – samtidig. Fondets verdi krymper på grunn av fallende aksjekurser, men oljepenger strømmer inn i fondet, slik at nye aksjer kan kjøpes på billigsalg.

Thea Økland Liaflaten, Åsane

På Dagsnytt 18 onsdag 17. august ble oljefondssjefen, Nikolai Tangen, spurt om utviklingen i fondet siste halvår. På ett av spørsmålene kom han med et uttrykk han burde vært for god for å komme med. Situasjonen beskrev han som schizofren.

Mange ord og uttrykk har gått inn i språket vårt uten at man reflekterer over at det kan være støtende og oppleves diskriminerende. Ja, det har vært et oppgjør med flere ord og uttrykk de senere år.

Det har medført at flere ord er tatt ut av språket vårt og erstattet med andre som pr. i dag er respektert. Ofte har begrepene gått på hudfarge, kultur, religion, folkegrupper og legning.

Men det er mange andre ord og uttrykk som også bør ryddes av veien i dagligtalen. Ikke minst dem som går på diagnoser, medisinske og mentale tilstander, som i overført betydning beskriver en situasjon eller følelsesmessig reaksjon.

«Er du gal, du!» «Sinnssykt bra!» «Er du blind på øynene!» Ofte brukt i en negativ setting. Slik ordbruk oppleves ofte som stigmatiserende og krenkende. Ofte handler ordene om mennesker med nedsatt funksjonsnedsettelse, for eksempel blindhet.

Folk bruker blindhet som symbol på manglende kunnskap, manglende forståelse og det å ikke mestre livet og verden. «Blind» vold er en av verstingene.

Det oppleves lite greit og enda mindre empatisk å bruke ord som støter og er med på å opprettholde holdninger til mennesker som ikke beskrives som «A4». Her bør flere tenke seg om og ikke beskrive en situasjon med medisinske og mentale tilstander. For det brukes sjelden positivt.

Alle og enhver må ta et oppgjør med språkbruken sin.