Vi må starte tidligere å lære flere språk

Min far lærte meg gloser så jeg kunne sparke fra meg i Marseille.

I norsk skole har vi omsider skjønt at engelskfaget må komme inn mye tidligere, skriver Elin Sebjørnsen.

Elin Sebjørnsen Lærer i videregående skole

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Min far kunne snakke flere språk. Han sa comment tu t'appelle, au revoir og c’est merveilleuse på fransk, Bitteschön!

Vielen dank og ein Zimmer für zwei Personen, på tysk, og han kunne langt mer enn una cerveza og muchas gracias på spansk. Han kunne amerikansk – sikkert etter å ha seilt på «leikene» med hjemlengsel og hørt på Charlie Pride og Hank Williams, og snakke britisk som Churchill.

Han kunne si formann Mao og litt mer på kinesisk og noen gloser på de fleste andre språk.

Eller ... det sa han, i hvert fall.

«Min far mente det var høflig å kunne si Allahu Akbar», skriver innsenderen om sin språkmektige far, Oddmunn Sebjørnsen.

Jeg lærte gloser og uttrykk – også de mindre dannede – og kunne sparke fra meg i møte med bandittene i Marseille, lasaronene i Antwerpen, sigøynerne i Barcelona og horene i Bremen – når den tid kom. Jeg måtte si «a very, wide valley» for å lære forskjellen på v og w, og jo, det har kommet til nytte seinere.

Min far mente det var høflig å kunne si Allahu Akbar til muhammedanerne – som han kalte alle sør for Gibraltar. I den grad jeg skulle møte noen, så det måtte til.

I norsk skole har vi omsider skjønt at engelskfaget må komme inn mye tidligere. Forskning på området viser igjen og igjen at barn kan lære seg all verdens språk, som min far, ved tidlig stimuli og oppmuntring.

Språkinnlæring handler ikke nødvendigvis om å pugge grammatikk eller gloser, men om å være villig til å kommunisere og å få innblikk i ord og uttrykk, gjerne på et tidlig stadium. Ved å starte mye tidligere også med andre fremmedspråk, vil elevene være bedre rustet også i seinere skoleår.

Det er nemlig et stort paradoks å begynne først i ungdomsskolen. Aldri er vel lille Ole mindre motivert og lille Lise med hodet høyere i skyen enn akkurat i 8. klasse. Dette viser jo også resultatene. Etter tre års fremmedspråkopplæring, og seinere ytterligere to på videregående, er det overraskende få som faktisk behersker språket i særlig grad. Her har vi en jobb å gjøre.

Dette kan ses i sammenheng med at så få søker språkstudier. Og at færre søker seg til lærerutdanning. Det har kanskje vært riktig at vi i Norge i en lang periode har valgt å prioritere realfagsopplæringen, men det kan altså se ut til at dette har gått noe på bekostning av de viktige språkfagene.

Sebjørnsen fikk bruk for frasene hun lærte av sin far første gang hun var på interrail.

I høyere utdanning skaper vi et skille mellom studentene på eksempelvis NTNU og NHH, der det i utstrakt grad undervises på engelsk, og dem på ordinær lærerutdanning, der er undervisningen stort sett på norsk. Hvor logisk er det?

Videre er det viktig at vi i langt større utstrekning lærer også andre, store verdensspråk, som kinesisk og arabisk. Språk bygger broer, og vi må ruste oss for en fremtid der vi skal være i dialog og samhandle med hverandre.

Vi trenger derfor lærere med god språkkompetanse. Ikke alle trenger å lære seg et språk flytende. Man kommer langt med litt gloser og kroppsspråk. Italiensk er jo enkelt, i så måte.

Det var nyttig for meg med en far som var så verdensvant. Da jeg for første gang skulle på interrail, insisterte han på at jeg måtte lære meg å spørre om veien, alt er så mye større der nede i Europa.

Og jo, det kom godt med å kunne si: «Wir fahren der zug nach Hamburg, bitte».

Jeg kom meg i hvert fall trygt hjem igjen.