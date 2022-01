Dere leker med menneskeliv!

«Det er trolig det viktigste medisinske arbeidet jeg har utført som lege i Norge», skriver Hanne Lossius om sitt engasjement i Helsesenteret for papirløse.

Dette er det eneste helsetilbudet i Bergen for disse menneskene.

Hanne Lossius Lege

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For en uke siden leste jeg i Bergens Tidende at staten kutter i støtten til Helsesenteret for papirløse i Bergen. Bergen kommune smeller til med å kutte koronastøtten.

I en uke har jeg forsøkt å finne kraftige nok ord til å beskrive det som nå skjer. Kan jeg forklare makten hva de gjør? Evner de å forstå omfanget av hva som nå rives ned og ødelegges?

Men i en salig miks av gråte-emojier uten handling og kommentarene fra dem som mener at papirløse kan leve og dø på gaten hvis de ikke «drar tilbake dit de kommer fra», vet jeg ikke om jeg finner disse ordene. I et samfunn hvor stortingspolitikere ikke vet hvor de bor, hvor makten snylter på skatten, og hvor de svakes liv lefles med uten motstand, er det vanskelig å finne de riktige ordene.

Så, til de av dere som har vedtatt dette: Faen ta dere!

Dere vet kanskje ikke hvor dere bor, men dere skal vite at dere nå leker med menneskeliv!

Les også Kutter i støtten til de papirløses helsehjelp. – Mange er redde for å oppsøke sykehus.

Sammen med fem andre var jeg med å starte Helsehjelp til papirløse i Bergen for snart ti år siden. I en periode brukte vi mesteparten av fritiden vår på å stable senteret på bena. Fra en hemmelig adresse i Bergen bestilte vi stetoskop, blodtrykksmansjetter, urinprøvestix og kontorutstyr. Vi samlet inn penger via partier på venstresiden og kollekt fra gudstjenester i byens kirker. Urinprøver ble oppbevart i kjøleskapet hjemme.

Vinteren 2014 var jeg senterets eneste frivillige lege. Jeg hadde nylig fått min medisinske lisens og manglet erfaringen og tilstrekkelig medisinsk kunnskap til å fylle en slik rolle alene.

Heldigvis var og er Bergen fylt til randen av gode mennesker. Vi har et raust, varmt og solidarisk offentlig helsevesen, og nokså snart hadde vi en liste med erfarne og dyktige fastleger som stilte opp. Fastleger som allerede da var i en brutal tidsklemme, men som likevel brukte fritiden sin på å følge opp senterets kronisk syke.

Gynekologene på Haukeland involverte seg raskt med egne kvinnedager på helsesenteret. Med medbrakt ultralydmaskin fikk gravide sjekket babyene sine av de fremste ekspertene Bergen har å by på. Små hjerter blinket på skjermen mens helsetilbudet nærmet seg det samme nivået norske kvinner mottar. Celleprøver ble tatt, svangerskapsavbrudd avtalt, og små mager fikk vokse seg store under trygge forhold.

Torsdager tar helsesenteret imot pasienter som ellers ikke har tilgang på helsehjelp der de bor. Her er det lege Katinka Alme som sitter klar.

Les også Her får de papirløse legehjelp på hemmelig adresse

Fysioterapeuter, psykologer, indremedisinere, kirurger, laboratorieansatte, legestudenter, miljøterapeuter, sykepleiere. Bergens offentlige ansatte helsearbeidere stilte opp med kunnskap, tid, solidaritet og hjertevarme i et så stort monn at vi måtte takke nei til noen.

Vi ble med andre ord raskt et faglig sterkt og fullverdig helsetilbud. På en hemmelig adresse i Bergen sentrum brakte vi primær- og spesialisthelsetjenesten til de som hadde mistet fastlegen sin og retten til å få en langsomt voksende kreftsvulst fjernet.

Det er trolig det viktigste medisinske arbeidet jeg har utført som lege i Norge.

Helsesenteret ble bygget opp raskt og uten langvarige utredninger, uten erfaringer og minimalt med midler. Det var ikke alltid uten motstand. Jeg fikk min første medietrening i debatt med voksne politikere som mente at sånne som meg burde fratas medisinsk lisens. Det var motstand fra makten og støtte fra folket.

Mens Frp mente vi burde angi pasientene våre til myndighetene, rullet det inn over 200.000 kroner fra folk flest som ønsket å sikre psykosepasienter dyre medisiner Helsesenteret ikke kunne dekke. Det hele via Facebook og jungeltelegrafen.

Et viktig mål var hele tiden at senteret skulle motta offentlig støtte, det er jo tross alt en menneskerett å motta helsehjelp. Det offentlige helsevesenet er kronjuvelen i den norske velferdsstaten på så mange måter.

Et velsmurt maskineri med solidariske fagfolk som aldri gikk av vakt, ble livreddende for Bergens papirløse. Og etter hvert kom den offentlige støtten. Vi kunne ansette en sykepleier, noe som var sårt tiltrengt grunnet økende mengder pasienter.

Helsesenteret vokste seg for stort for oss som startet det, og ble overtatt av ildsjelene i Kirkens Bymisjon.

Les også Jeg går ved siden av deg, men du ser meg ikke. Jeg er den usynlige mann.

Det er et helsesenter det har tatt år å bygge opp, men som noen nå tenker kan rives ned med et pennestrøk. Det er et helsesenter som er bygget på det motsatte av det som skjer nå. Det er bygget på solidaritet, tro på menneskeverdet, tro på livet, tro på likeverd og på rettferdighet.

Det er et helsesenter for dem som har barn som er født uregistrerte. Det er et helsesenter for psykosepasientene som ikke har råd til medisiner, for diabetikeren som lever på skjult adresse uten tilgang på insulin, for han som ikke har hud under føttene etter å ha gått fra Iran til Tyrkia og som har fortsatt å vandre gjennom byen vår etter at Norge avslo asylsøknaden hans, for mammaen i kirkeasyl med lungebetennelse. For pappaen som ikke sover etter at han mistet ungene sine i Egeerhavet.

Det er det eneste helsetilbudet i Bergen for dem som helt på ekte ikke har en kjent adresse, og det burde være det enkleste i verden å støtte.

Innsenderen arbeidet som journalist i BT/BTV fra 2005 til 2011.