Aldri før har medisinen vært i stand til å redde flere liv og øke livskvalitet enn i dag, likevel er fallhøyden stor.

Nok en gang kan vi lese i mediene at det kan gå veldig galt på våre sykehus, og her i Bergen vanligvis ved Haukeland universitetssjukehus. Naturlig nok vekker dette mange følelser, også harme. Hvordan kan slikt skje i 2017? Er ikke helsevesenet vårt blitt bedre, og lærer vi aldri av våre feil? Jeg kan ikke besvare disse fundamentale spørsmålene, men jeg kan gi litt informasjon om hvorfor en dør på våre sykehus, med ferske tall fra Helse Bergen.

På mange måter ble dette elegant formulert for snart for 20 år siden av Cyril Chantler, nå pensjonert professor i barnemedisin i London: «Medisin var en gang enkel, ineffektiv og relativ trygg. Den er nå blitt kompleks, effektiv og potensielt farlig». Aldri før har vel medisinen vært i stand til å redde flere liv og øke livskvalitet enn i dag, likevel er fallhøyden stor og kan få katastrofale følger. Mange behandlinger balanserer på en veldig tynn egg.

OECD utgir hvert år en publikasjon som kalles «Health at a glance». Også i 2016-utgaven scorer Norge høyt (den beste tredjedelen på listen) på 12 av 18 helseindikatorer. Vi er blant de landene med best behandlingskvalitet når en måler overlevelse i store og alvorlige sykdomsgrupper. Vi bruker suverent mer ressurser på omsorg enn alle OECD-land. I dette makroperspektivet ser det ut til at vi kommer veldig godt ut.

Tross dette går det også galt, og vi vet at avvik og uheldige hendelser skjer relativt hyppig på våre sykehus. Men vi har ikke hatt sikre tall på hvor ofte slike hendelser forekommer i gruppen som dør på sykehus, altså hvor ofte svikt i helsetjenester er medvirkende til død.

I 2011 ble norske sykehus av daværende helseminister anklaget for at svikt i helsetjenesten (feil og avvik) var medvirkende til 4723 dødsfall på sykehus i 2010. Dette året var det i hele landet ca. 41.000 som døde, og av disse var 14.452 på sykehus. Med andre ord ble det hevdet fra våre helsemyndigheter at ett av tre sykehusdødsfall helt eller delvis skjedde som følge av et avvik.

Budskapet ble naturlig nok heftig diskutert, og for å være ærlig var det få sykehusansatte som kjente seg igjen. Hvordan stemte tallene i vårt helseforetak, Helse Bergen?

En gruppe på ni forskere ved sykehuset har gjennomgått alle dødsfall fra 2011. Denne studien er nylig publisert, og viser at vi det året hadde 1185 dødsfall, det vil si to prosent av alle innleggelser, et ganske vanlig tall for norske sykehus.

Vi var spesielt ute etter dokumentasjon i pasientjournalen som kunne gi svar på hvor mange som døde helt eller delvis som følge av svikt i helsetjenesten. Vi fant at 290 (ca. 25 prosent) av sykehusdødsfallene skjedde plutselig og/eller uventet. De aller fleste dødsfall var med andre ord forventet på grunn av langvarig sykdom og andre pasientfaktorer. Eksempler på slike var langtkommet kreftsykdom eller endestadiet på kronisk organsvikt i hjerte, lunger, nyrer mm.

Av de 290 plutselige dødsfallene var de fleste «naturlige», det vil si at akutt oppstått sykdom i seg selv var årsaken til dødsfallet, selv om det kom plutselig og uventet. Gode eksempler på dette er akutt hjerneslag eller hjerteinfarkt.

Vi satt til slutt igjen med 72 dødsfall vi klassifiserte som unaturlige i henhold til norsk lov. Disse ble i tillegg nøye vurdert med tanke på om dødsfallet kunne vært unngått eller ikke. Vi konkluderte at dette var enten mulig, sannsynlig eller sikkert hos 34 pasienter, det vil si 2,9 prosent av alle sykehusdødsfall og 6 av 10.000 innleggelser det året.

Hvis Helse Bergen er representativ for Norge, betyr det på landsbasis ca. 450 dødsfall som kunne vært unngått, med andre ord 10 prosent av det som opprinnelig ble hevdet i 2011.

Hva vet vi nå som var lite kjent tidligere? Jo, vi kan nå tallfeste ulike former for risiko for å dø på sykehus. Risikoen for uventet død kan uttrykkes som en sum av følgende forhold:

Risiko som skyldes pasientforhold – som akutt sykdom.

Den uunngåelige risikoen ved all hospitalisering, for eksempel sjeldne alvorlige bivirkninger av medikamenter og sykehusinfeksjoner.

Risikoen som selve helsepersonellet representerer ved at vi er mennesker og derfor langt fra ufeilbarlige.

Sjansen for den første var i 2011 36 av 10.000 innleggelser, og summen av de to siste 12 av 10.000 innleggelser. Halvparten av disse mener vi kunne vært unngått!

Det må vi fortsatt ha en høy beredskap for og arbeide for å redusere så langt som mulig. Ett dødsfall som kunne vært unngått, er ett for mye. Men vi må samtidig se dette i perspektiv, og risikoen for at slike hendelser fører til død ved norske sykehus, er heldigvis veldig liten.