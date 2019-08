Det urbane «nynorskhatet» døyr ut

Bergen må vinne kampen om å vere nynorskhovudstad i Noreg.

NYNORSKVIND: Det verkar lenge sidan Unge Høgre hadde flygeblad med bilete av kyr og teksten «La dem raute nynorsk så lenge vi slipper», skriv Erlend Horn (V). Cicilie S. Andersen (arkiv)

Erlend Horn Førstekandidat Bergen Venstre

For mindre enn 2 timer siden

Dei siste åra har det blåse ein nynorskvenleg vind i Bergen – bokmålsbyen i nynorskland. Det har vore eit uttalt mål for byrådet å betre kåra for nynorsk i byen vår. Det fine med språklege rettar, er at eg som bokmålsbrukar ikkje får dårlegare kår, sjølv om du får rettane dine varetekne.

Takka vere byrådet si nynorsk-satsing har vi sett eit politisk stemningsskifte i Bergen. Vi skal ikkje mange år tilbake før Harald Victor Hove (H) brende Nynorsk Ordliste i eit forsøk på å kome seg ut av Bergen og inn på Stortinget. I 2017 var hans eige ungdomsparti for nynorsk som styringsspråk i Vestland fylke.

Skal seie tidene forandrar seg.

I dag er eit stort fleirtal i bystyret samde om at Bergen må vere med i kampen om å vere nynorskhovudstad i Noreg. Det er ein konkurranse med berre vinnarar. Dei siste åra har bystyret vedteke tidleg start med nynorsk, betre handsaming av nynorskelevane i ungdomsskulen, og nynorsk som styringsspråk både i Vestland fylke og i samband med kommunereforma.

Dei har bede om nynorske turbibliotek og sist, men ikkje minst: Laga ein eigen plan for meir nynorsk med 21 konkrete tiltak for å gjere nynorsken meir synleg, og gjere det enklare å vere nynorskbrukar i Bergen.

Korleis gjekk dette til – i ein by der berre 2 prosent av elevane har nynorsk som hovudmål, og der ein tjuagut skamlaust kan seie at «eg likar ikkje nynorsk, eg»?

Eg trur det handlar om at det urbane «nynorskhatet» døyr ut. Det verkar lenge sidan Unge Høgre hadde flygeblad med bilete av kyr og teksten «La dem raute nynorsk så lenge vi slipper».

Nynorsk er også bynorsk – og vi ser positive tendensar ikkje berre i Bergen, men også i Oslo og Stavanger. Sjølv i VG og Aftenposten møter vi no dropar av nynorsk i det store bokmålshavet.

Bystyret har teke innover seg at dersom Bergen skal vere ein naturleg hovudstad for heile Vestlandet, må Bergen også vere raus med – og forstå omlandet sitt.

Nynorsk er ein avgjerande del av vestlendingen sin identitet. Forstår ein ikkje dette, forstår ein heller ikkje Vestlandet. Forstår ein ikkje Vestlandet, kan ein aldri hamle opp med sentralmakta nedi Oslo.

Det hastar. I 2018 blei det 111 færre nynorskelevar i Bergen. Sjølv om det bur tusenvis av nynorskbrukarar her, tapar språket diverre terreng i skulen.

Nynorsken må positivt forskjellsbehandlast heilt til det er like lett å vere nynorskbrukar som bokmålsbrukar i Bergen. Eg er oppteken av at den nynorskvenlege vinden ikkje skal stilne. Det går eg også til val på.

Eg vågar påstanden at ingen lokalparti i nokon kommune nokosinne har gått til val på eit fyldigare nynorskprogram enn Bergen Venstre. Vi vil ha nynorsk frå tredjeklasse, i barnehagen, opprette nynorsk parallellklasse i sentrum og motverke språkskifte i Arna bydel. For å nemne noko.

Nynorsksatsinga må halde fram med eit nytt bystyre etter valet. Vi får håpe (nynorsk) skogen stend, sjølv om han no skal skifte sine tre.

Publisert 22. august 2019 05:13