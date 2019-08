Turbussene kan forsvinne hvis kravene skjerpes

Markedet i Bergen kan svinne, men det blir fortsatt fritt frem for forurensende busser fra utlandet.

TURISTSERVICE: Hvis sightseeingbussene må være elektriske, kan de forsvinne fra bybildet, tror innsenderen. Han representerer Osbuss, som eier bussen til venstre på bildet. Ørjan Deisz (arkiv)

Knut Per Grini Styreformann i Modalen-Eksingedalen Billag AS og Osbuss AS

Som styreformann i Osbuss AS, som driver de blå «hop on/hop off»-bussene i Bergen sentrum, vil jeg gjerne kommentere artikkelen i BT 19. august om strengere miljøkrav til kommersielle bussruter.

Som en ansvarlig operatør med om lag 30 turbusser, tar vi naturligvis miljøhensyn hver gang vi kjøper nye busser. Det siste året har Osbuss og morselskapet MEB kjøpt tre nye turbusser, og alle har lave utslipp i tråd med Euro 6-kravene.

Utslippene fra slike busser er knapt merkbare, men dette blir liksom ikke forstått av de politiske myndigheter. De har utslippsfrie busser som mantra.

En kan spørre seg om det er riktig at norske busser skal lades på ren norsk energi. Denne rene energien burde heller ha vært solgt til land i andre deler av Europa, som produserer energi ved bruk av kull- eller atomkraft.

Når det gjelder de blå «hop on/hop off»-bussene – de drives på ruteløyve tildelt av Hordaland fylkeskommune – står en fornyelse for tur. Også her vil vi naturligvis legge inn forutsetninger om de beste miljøegenskaper, men for denne type busser, som har en sesong på fem måneder, må vi også vurdere hvilken teknologi som kan sikre bærekraftig økonomisk drift.

Slik klimaminister Ola Elvestuen ordlegger seg, vil han la fylkeskommunen som løyvemyndighet kunne sette miljøkrav også på kommersiell drift. Politisk er det naturligvis gjennomførbart, men om det er økonomisk realisme i dette, er en annen sak.

En buss basert på Euro 6-standard koster om lag 2.250.000 kroner, mens en elbuss koster om lag 4.500.000 kroner. For en kommersiell aktør er dette en dramatisk økning i investeringskostnadene, og det skal godt gjøres å «regne en slik kostnad hjem». Prisforskjellen er identisk om det er en buss av vår åpne sightseeingtype, eller en rutebuss eller turbuss.

For våre busser vil et regnestykke basert på ti års levetid bety en økt årlig investeringskostnad pr. buss på om lag 300.000 kroner. Det kan nevnes at i kronåret 2018, med en sesong på fem måneder, hadde vi et årsresultat på 600.000 kroner totalt for våre fire busser. Driftskostnadene er enkelt sporbare, de er allerede skrapet til beinet.

Sjåførene som kjører disse bussene, er sesongansatte fra Portugal, Romania og Polen. De kommer igjen år etter år for å kjøre hos oss, og blir naturligvis lønnet etter norsk sjåførtariff.

En dramatisk økning i investeringskostnadene må ene og alene tas ut i økte billettpriser. Norge er et høykostland for turister. Spørsmålet er om en prisøkning i den størrelsesorden det her snakkes om, gjør prisene prohibitive, det vil si at markedet svinner.

Et annet spørsmål er om vi får en ny vri på skruen, der utenlandske turbusser også her får et kostnadsforsprang på vår kommersielle løyvedrift. Da får vi enda flere utenlandske turbusser som kjører sine passasjerer rundt i sentrum uten krav til utslippsfrihet.

Skal dette stanses, så må vi ha en jernring rundt sentrum for alle busser som ikke er fossilfrie. Det tror jeg er umulig.

Eller hva sier hotellnæringen til at det blir omlastingssted på Minde fra konvensjonelle turbusser til fossilfrie?

