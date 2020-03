Når alt dette er over

Mitt håp er at våre oldebarn kan se tilbake på denne tiden, og være stolt av at vi endret måten vi levde på.

Nazila Shirindel Loddefjord

Noen står midt i stormen, noen venter i redsel, noen velger å overse den og andre vil ha utbytte av den.

Mitt håp er at våre oldebarn kan se tilbake på denne tiden, og være stolte av at vi endret måten vi levde på, for å sikre en bedre fremtid.

Sammen.

Historien har vist seg å repetere seg selv. Men vi vet at der det er vilje, finnes det en vei. Vi kan endre kurs, vi kan omstille oss.

Det har mennesker vist. Jorden er allerede i en helbredende prosess, himmelen har klarnet, luften er friskere og dyrelivet myldrer.

For når vi har kniven mot strupen, da finner vi løsninger. Når bunnen er nådd, ja, da finner vi veien opp igjen.

Kanskje vi lærer nå å være mer beredt på det utenkelige.

Kanskje vi lærer nå at samhold og samarbeid er essensielt, for at vi skal overleve.

Kanskje vi lærer nå at det handler om å gi og ta – ikke bare få og ta.

Kanskje vi lærer nå å sette pris på det vi har, og ikke fokusere på alt vi vil ha.

Kanskje vi en dag kommer ut av denne krisen som et sterkere samfunn, som ivaretar de viktige verdiene fremfor materialismen.

Håpet er at vi etterhvert trår inn i «menneskets storhetstid», der vi tar ansvar, med vår lærdom, visdom og erfaring.

Sammen.