Det er i vanskelige tider kulturen trengs mest

Det verste er at vi ikke kan møtes og dele historiene fra scenen.

Stefan Larsson Larsson tok over som teatersjef for Den Nationale Scene 1. januar 2020. For et par uker siden måtte DNS beslutte å avlyse alle forestillinger og andre publikumsaktiviteter til og med 23. april. Foto: Rune Sævig

Stefan Larsson Teatersjef for Den Nationale Scene

En scene i den engelske filmen «The Dresser» («Påklederen») illustrerer på vakkert vis teatrets grunnleggende holdning til avlysninger.

Filmen handler om et omreisende teater som spiller forestillinger på den engelske landsbygden under 2. verdenskrig.

En kveld spiller de Shakespeares «Kong Lear» i en liten by, og de har akkurat kommet frem til den klassiske scenen der vi møter Kong Lear i ødemarken på vei inn i sinnssykdom.

Plutselig begynner flyalarmen å ule over bygden, og en stund senere begynner bombene å falle utenfor teaterbygningen.

Lysekronene dirrer når bombene treffer bakken og publikummet kryper sammen inne i teatret. De går ikke. Virkeligheten forsterker fiksjonen på scenen, og publikum er oppslukt i det som utspiller seg foran dem.

Skuespillerne ser urolig opp mot taket, men fortsetter forestillingen. Etter en stund kommer en bombe likevel så nært, at hele teatret rister kraftig.

Da roper den store skuespilleren som har rollen som Lear, i all sin vrede: «Bloody nazis! Bombs don’t stop actors! Bombs don’t stop Shakespeare!».

Den populære musikalen «Cabaret» hadde premiere på Den Nationale Scene i februar. I midten, Eirik del Barco Soleglad i rollen som «Cabaret»-konferansier. Foto: Eirik Brekke

Der har vi teaterets – kunstens – arbeidsmoral og pliktfølelse.

«The show must go on» er ikke en klisje. Det finnes knapt noe verre for et teater enn å avlyse en forestilling. Å se publikum måtte gå hjem, eller ikke få komme til teateret som nå, er alltid et nederlag for oss.

Så når korona-utbruddet gjør at vi alle må holde avstand og teateret stenge ned, får det ikke bare store økonomiske konsekvenser.

Det verste er at vi ikke kan ta imot dere som er publikum, at vi ikke kan møtes og dele historiene fra scenen. Det er i vanskelige tider vi trengs mest.

Teateret kan trøste, belyse det kompliserte og iblant tilby en sårt tiltrengt virkelighetsflukt. Og nå er vi her. DNS i Bergen, og de fleste teatre i Europa og verden, holder stengt. Vi må sette de verdifulle møtene mellom publikum og teatret på vent.

Eirik del Barco Soleglad kunne nok i rollen som «Cabaret»-konferansier brølt «Bloody Virus! Corona don’t stop us! Corona don’t stop the theatre!», men slik situasjonen er nå, er det eneste forsvarlige å holde seg hjemme. Men snart er vi, våre fantastiske skuespillere og dere – tilbake på teatret.

Nå tar vi vare på hverandre, på vakre Bergen, Norge og verden. Og så sees vi snart igjen.